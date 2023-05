“It Ends With Us”: il nuovo film drammatico con Blake Lively e Brandon Sklenar

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Blake Lively nel cast di “It Ends With Us“, il film basato sull’omonimo romanzo di Colleen Hoover, arriva una nuova conferma: Brandon Sklenar si unirà alla star di “Gossip Girl” nel ruolo di Atlas Corrigan, il primo grande amore della protagonista Lily.

La pellicola, diretta da Justin Baldoni e con la sceneggiatura di Christy Hall, racconta la storia d’amore tra Lily Bloom e il neurochirurgo Ryle Kincaid, che sembra destinato a diventare l’uomo della sua vita. Ma quando Atlas torna nella vita di Lily, tutto cambia e la ragazza dovrà fare i conti con le sue emozioni e le sue scelte.

Il cast di “It Ends With Us” promette grandi sorprese, soprattutto grazie alla presenza di Sklenar, che ha già dimostrato il suo talento in serie come “Westworld” e “Yellowstone”. Il film, atteso al cinema, è basato sul romanzo di Colleen Hoover, che ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo e che ha conquistato il pubblico grazie alla sua trama intensa e coinvolgente.

Blake Lively e la sfida del dramma sentimentale

Blake Lively, che interpreterà la protagonista Lily, si cimenterà in un ruolo molto diverso da quelli a cui il pubblico è abituato. Dopo il successo di “Gossip Girl” e dei suoi ruoli comici, l’attrice americana si dedicherà al dramma sentimentale, affrontando temi come l’amore, la sofferenza e la scelta tra il passato e il futuro.

La performance di Lively sarà senza dubbio uno dei punti di forza del film, che si annuncia come una delle sorprese dell’anno. Il cast di “It Ends With Us” è di altissimo livello e la storia raccontata dal romanzo di Colleen Hoover è in grado di emozionare e coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Conclusioni

“It Ends With Us” è un film che si annuncia come una delle sorprese dell’anno, grazie alla sua trama intensa e coinvolgente, ma soprattutto grazie alla presenza di Blake Lively e Brandon Sklenar, due attori di grande talento che daranno vita a personaggi indimenticabili. Il film promette di essere un’esperienza emozionante e coinvolgente, capace di parlare al cuore del pubblico e di lasciare un segno indelebile nella memoria degli spettatori.