Isola dei Famosi: eliminati Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis nella quinta puntata del reality

La quinta puntata de L’Isola dei Famosi ha portato a importanti eliminazioni e tensioni tra i naufraghi. Condotta per la prima volta da Veronica Gentili, con Simona Ventura come opinionista, la trasmissione ha continuato a catturare l’attenzione del pubblico. In diretta dall’Honduras, i concorrenti di questa diciannovesima edizione hanno vissuto momenti intensi, tra confronti e prove di resistenza.

Un avvio turbolento per Dino Giarrusso

La puntata si è aperta con un forte malessere della conduttrice, che ha dovuto affrontare una laringite. Nonostante ciò, Veronica Gentili ha dato il via alla trasmissione, portando subito l’attenzione su Dino Giarrusso. Il giornalista ha avuto un confronto acceso con i suoi compagni di avventura, dopo una settimana di tensioni e attacchi da parte degli altri naufraghi. Giarrusso ha lamentato la mancata trasmissione di alcuni confessionali in cui altri concorrenti, come Jasmin Salvati, avevano preso le sue difese. Questo ha alimentato ulteriormente il clima di conflitto all’interno del gruppo.

Veronica ha poi spostato il focus sulla nuova naufraga, Jasmin, che nei giorni precedenti aveva accusato Chiara Balistreri di sfruttare la sua storia personale per ottenere visibilità. Sebbene Jasmin abbia riconosciuto i suoi errori, ha anche dichiarato di non essersi scusata, sostenendo di essere “orgogliosa”. Questo scambio ha messo in evidenza le dinamiche complesse e le rivalità tra i concorrenti.

Il verdetto del televoto e la catena di salvataggio

Il momento cruciale della puntata è arrivato con il televoto, che ha sancito l’eliminazione di Dino Giarrusso. Patrizia Rossetti e Mario Adinolfi sono rimasti in gioco, mentre Giarrusso ha scelto di affrontare la sua situazione sull’ultima spiaggia. Successivamente, Veronica ha introdotto una catena di salvataggio, in cui i concorrenti esclusi dovevano sfidarsi in un duello. I perdenti avrebbero affrontato un televoto flash per determinare la seconda eliminazione della serata.

Le dinamiche di salvataggio hanno visto Teresanna Pugliese salvare Chiara, che ha poi scelto Cristina Plevani. Quest’ultima ha nominato Omar Fantini, il quale ha salvato Paolo Vallesi. Infine, il cantante ha premiato Mirko Frezza, portando all’eliminazione di Loredana Cannata e Jey Lillo. Ahlam e Jasmin sono rimaste in gioco, ma la Cannata ha pescato il bastoncino rosso, avendo l’opportunità di scegliere chi sfidare nella prova di apnea, optando per Jasmin.

La prova leader e il racconto di Mario Adinolfi

Il televoto flash ha visto Ahlam e Jasmin come protagoniste, con la modella di origini marocchine che ha dovuto lasciare L’Isola dei Famosi per un margine minimo di voti. Anche lei ha deciso di rimanere sull’ultima spiaggia, continuando a lottare per la sua permanenza nel reality.

La prova leader ha richiesto ai concorrenti di mantenere l’equilibrio su piramidi galleggianti. Gli ultimi a restare in piedi sono stati Omar e Chiara, che hanno affrontato la prova dell’Uomo Vitruviano. Chiara è caduta dopo 2 minuti e 31 secondi, permettendo a Omar di diventare nuovamente il leader del gruppo.

La serata si è conclusa con un racconto toccante da parte di Mario Adinolfi, che ha condiviso la sua esperienza personale legata al suicidio della sorella, avvenuto quando lei aveva solo 22 anni. Questo evento ha segnato profondamente la vita di Adinolfi, portandolo a un aumento di peso come forma di punizione per non essere riuscito a fornire alla sorella una motivazione per vivere.

Le nomination e le prossime sfide

Con l’uscita di Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis, i concorrenti rimasti sono stati chiamati a nominare i nuovi candidati all’eliminazione. Le nomination hanno visto Jasmin e Loredana come i nomi in ballo per la prossima puntata. La tensione tra i naufraghi continua a crescere, mentre il pubblico attende con ansia di scoprire chi sarà il prossimo a lasciare l’Isola dei Famosi.

