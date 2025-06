Isola dei Famosi: chi sarà eliminato nel doppio appuntamento di questa settimana?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “Isola dei Famosi” di Canale 5 continua a tenere incollati gli spettatori con le sue sfide avvincenti e le dinamiche tra i concorrenti. Lunedì 16 giugno, la conduttrice Veronica Gentili guiderà la trasmissione in diretta, dove si farà un resoconto delle avventure della settimana e si procederà con il televoto. Tre naufraghi si trovano a rischio eliminazione e il pubblico è chiamato a decidere chi dovrà lasciare la Playa. Inoltre, i concorrenti eliminati potrebbero finire sull’ultima spiaggia ‘segreta’, dove attualmente si trovano Dino, Ahlam, Jasmin e Paolo. Scopriamo insieme le ultime novità e i sondaggi riguardanti i concorrenti.

Chi rischia l’eliminazione tra i naufraghi?

La puntata di mercoledì scorso ha riservato momenti intensi e colpi di scena. I naufraghi hanno affrontato prove impegnative, tra cui Mario Adinolfi, che ha scelto di rasarsi a zero per guadagnare una bistecca. Non tutti, però, sono riusciti a superare le sfide e alcuni di loro sono stati costretti a sottoporsi al televoto flash. Alla fine, il pubblico ha deciso di eliminare Paolo, che ora si trova sull’ultima spiaggia. La serata si è conclusa con le consuete nomination, portando tre concorrenti a rischio eliminazione.

Il pubblico da casa avrà il compito di decidere chi tra Teresanna Pugliese, Mirko Frezza e Chiara Balistreri dovrà lasciare il gioco. Teresanna, nota per la sua partecipazione a “Uomini e Donne“, Mirko, attore famoso per il suo ruolo in “Rocco Schiavone“, e Chiara, che ha avuto il coraggio di denunciare un ex fidanzato violento, sono ora nelle mani dei telespettatori. Chi di loro avrà la possibilità di continuare l’avventura sull’isola?

Le percentuali dei sondaggi: chi potrebbe salvarsi?

Secondo i sondaggi diffusi sul sito Grande Fratello Forum Free, sembra che il pubblico stia mostrando una preferenza per Mirko Frezza, che attualmente si attesta con oltre il 42% delle preferenze. Teresanna Pugliese segue con il 33.73%, mentre Chiara Balistreri è in una posizione più critica, fermandosi al 23.92%. Queste percentuali indicano che Chiara potrebbe essere a rischio di eliminazione, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente durante la diretta. Gli spettatori sono sempre pronti a sorprendere, e i colpi di scena non mancheranno.

La tensione cresce mentre il pubblico attende di scoprire chi avrà la meglio e chi dovrà lasciare l’isola. Sarà Chiara a dover abbandonare il gioco, oppure ci saranno sorprese in arrivo? Solo il tempo e il televoto diranno la verità.

La finale si avvicina: quando termina l’Isola dei Famosi?

Con l’avvicinarsi della finale, gli appassionati del reality show si chiedono quando avrà luogo l’ultima puntata. Attualmente, salvo variazioni nel palinsesto, “Isola dei Famosi” andrà in onda fino a mercoledì 2 luglio. In quella data, il pubblico avrà l’opportunità di scoprire chi sarà il vincitore, il naufrago che tornerà in Italia con il titolo di campione. La tensione è palpabile e gli spettatori non vedono l’ora di assistere agli sviluppi finali di questa avventura.

