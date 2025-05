Isola dei famosi 2025: la terza puntata in diretta stasera, tensioni e ritiri tra i concorrenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La terza puntata dell’Isola dei famosi 2025 è attesa per oggi, mercoledì 21 maggio, alle 21:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. La messa in onda, inizialmente programmata per lunedì, è stata posticipata a causa del primo concerto “Tutti per uno – Viaggio nel tempo” con Il Volo. I dieci giorni trascorsi dai naufraghi in Honduras sono stati intensi e ricchi di eventi. Veronica Gentili, conduttrice in studio a Cologno Monzese, guiderà la serata con l’aiuto di Simona Ventura, opinionista di spicco, e Pierpaolo Pretelli, inviato in loco, il cui compito sarà quello di gestire le dinamiche tra i concorrenti.

Ritiri e abbandoni: la situazione si complica

Uno dei temi principali della puntata sarà rappresentato dai recenti ritiri. Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di lasciare definitivamente il gioco, incapaci di affrontare le difficoltà dell’Isola. Questo doppio abbandono ha destabilizzato ulteriormente il già fragile gruppo dei Giovani, che si trovava già in difficoltà. Leonardo, in particolare, era stato nominato nella seconda puntata, e la sua uscita ha creato un vuoto difficile da colmare.

A seguito di questi eventi, il televoto previsto è stato annullato. Un post sul profilo Instagram del reality ha confermato che gli utenti che avevano votato tramite sms saranno rimborsati. La decisione di ritirarsi è stata definitiva, dopo un iniziale tira e molla e un rientro a sorpresa. La fame, la fatica e la pressione psicologica hanno avuto la meglio su di loro, portando a un addio ufficiale.

Concorrenti in difficoltà: nuovi ritiri all’orizzonte?

L’Isola dei famosi continua a perdere concorrenti. Dopo il rientro momentaneo di Camila, anche Antonella è stata costretta a lasciare temporaneamente il gioco per motivi di salute. L’ex protagonista di “Non è la Rai” aveva già mostrato segni di cedimento durante l’ultima diretta, esprimendo il suo disagio emotivo. Nella seconda puntata, Antonella aveva manifestato la volontà di abbandonare, ma il supporto della figlia Asia e del fratello Massimiliano l’aveva convinta a rimanere. Tuttavia, nelle ultime ore ha dichiarato di sentirsi al limite, affermando: «Sono debole, tanto debole. Mi manca l’aria». I compagni di gioco la esortano a non mollare.

Anche Patrizia Rossetti ha espresso la sua vicinanza all’addio, rivelando di sentirsi esausta e demotivata. Durante una conversazione con Alessia Fabiani, ha lamentato la mancanza della sua quotidianità, dicendo: «A livello psicologico non ci sono, mi manca il feeling con questa isola». Tra i Giovani, Spadino ha condiviso il suo disagio, affermando che la fame rende difficile qualsiasi attività: «In spiaggia con la fame si vive malissimo, non hai voglia di fare niente, perché non ne hai le forze». Anche lui ha minacciato di abbandonare.

Tensioni e punizioni tra i gruppi

La tensione è palpabile anche nel gruppo dei Senatori, dove uno dei momenti salienti della puntata riguarderà la punizione inflitta dallo Spirito dell’Isola. Mirko ha passato di nascosto un tizzone ardente ai Giovani, violando il regolamento. Di conseguenza, entrambi i gruppi hanno perso il fuoco, e i leader Omar e Nunzio sono stati mandati su Montecristo per due giorni come penitenza. Durante questo periodo, i due leader hanno avuto modo di scambiarsi insegnamenti di ballo e scioglilingua bergamaschi, come mostrato nelle clip di Mediaset Infinity.

Il comportamento di Mirko ha generato polemiche tra i Senatori, mentre i Giovani continuano a discutere tra di loro. Carly si sente attaccata e incompresa, e il suo scontro con Spadino è solo un riflesso del suo malessere. Teresanna, nel frattempo, accusa stanchezza fisica, aggravata dalle difficili condizioni di vita sull’isola. La gestione del cibo rimane un tema cruciale, con il gruppo degli under 40 che ha deciso di sacrificare metà della loro razione settimanale di riso per ottenere un nuovo kit da pesca.

Un clima di nervosismo crescente in Honduras

Il nervosismo tra i concorrenti è palpabile. Mirko, sempre più provato, ha dichiarato di preferire abbandonare piuttosto che litigare con i suoi compagni. Tuttavia, il conflitto è imminente: prima con Patrizia per un coperchio non lavato, poi con Loredana, che si è mostrata irritata da alcuni suoi comportamenti. Il diverbio si fa acceso, e il clima di tensione non accenna a placarsi. Loredana si confronta con gli altri Senatori, mentre Antonella parla di stress. Cristina, invece, osserva in Mirko una fragilità che lui ha il coraggio di mostrare: «Meglio chi esplode che chi cova in silenzio».

Nuove sfide e dinamiche in evoluzione

Lo Spirito dell’Isola ha lanciato una nuova sfida: Mirko e Carly dovranno cambiare gruppo per 48 ore. Carly accoglie con entusiasmo questa opportunità di “respirare” un’aria diversa e viene ben accolta dai Senatori. Mirko, tra i Giovani, trova un momento di tregua e confida le sue difficoltà a Chiara e Camila, rivelando come questa esperienza lo stia cambiando profondamente. I naufraghi, però, sono sempre più sotto pressione. Riusciranno i nuovi equilibri a reggere, o esploderanno nuovamente?

Prove fisiche e nuove nomination in arrivo

La terza puntata di stasera rappresenta un momento cruciale per il reality. Con equilibri sempre più precari e tensioni crescenti tra i concorrenti, messi a dura prova dalla fame e dalle difficili condizioni di vita, Veronica Gentili avrà molto da gestire. Non mancheranno nuove prove di resistenza e abilità tra i due gruppi, con le nomination che saranno decisive per determinare i prossimi naufraghi a rischio eliminazione, sempre che non ci siano ulteriori ritiri.

Operazione rinforzi: nuovi concorrenti in arrivo?

Dopo i ritiri di Angelo e Leonardo, e con Antonella ancora in bilico, è scattata l’operazione rinforzi. Da ieri circolano voci insistenti su frenetici casting per reclutare nuovi concorrenti, con l’intento di inserire volti giovani e carismatici pronti a infiammare le dinamiche del reality. Resta da vedere se queste voci si riveleranno fondate.

