Regia: Elisa Fuksas

Cast: Elisa Fuksas, Alessia Correani, Michele Gallucci

Genere: Documentario

Durata: 80 minuti

Produzione: Italia, 2020

"iSola" è un documentario diretto da ElisaFuksas, presentato al Festival di Venezia 2020 nella sezione Giornate degli Autori – Notti Veneziane, realizzata in collaborazione con Isola Edipo.

iSola: la trama

La regista scopre poco prima dell’inizio della pandemia di Covid di essere malata. Lo stesso accade a una cara amica che lei aveva perso di vista da tempo. Il film è stato girato tutto con un cellulare e doveva essere soltanto una cosa privata, si è trasformato in un documentario per raccontare la paura della morte e della malattia durante il periodo del lockdown.

“iSola” è un “racconto”, come afferma Elisa Fuksas, della sua vita tra amicizia e fede ritrovate in un momento molto particolare per l’autrice che in quest’opera si mette a nudo senza nessuna remora.

“iSola” è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli.

Note di Regia

All'inizio questa storia non doveva essere un film, ma un antidoto alla paura della mia malattia, del virus, di stare sola. Per questo il primo racconto l'ho fatto a me stessa: in un momento storico e personale molto difficile, ho cercato il modo di ironizzare ed elaborare quello che succedeva.

Riprendere, riprendermi, con l'unica cosa che avevo a disposizione cioè il mio cellulare, non è stata una scelta stilistica ma di sopravvivenza. Con spontaneità, immediatezza, ho ripreso tutto nello stesso momento in cui accadeva, in cui lo vivevo, dimenticando il pudore e la convenienza estetica o formale. Quello che sembra, che sembro, viene dopo: ho provato a scegliere la verità, che non è tutto ma è già qualcosa.

L’autrice

Elisa Fuksas è una regista, sceneggiatrice e scrittrice, nata a Roma nel 1981 e laureata in Architettura. Ha esordito dietro la macchina da presa nel 2009 con il documentario “L’Italia del nostro scontento” diviso in tre capitoli verde, bianco e rosso come la bandiera italiana. Nel 2013 ha raccontato in “Chinese Honeymoon” i suoi genitori Massimiliano e Doriana, entrambi architetti, tra passione per il loro lavoro e vita privata. Lo stesso anno ha riretto “Nina” il suo primo film di finzione su una giovane donna sola in una strana estate romana. In “Albe - A Life Beyond Earth” del 2018 ha raccontato la solitudine di un gruppo di persone unite dall’interesse per gli alieni. Nel 2019 ha esplorato il rapporto di coppia 2.0 in “The App”. Nel 2013 è stata una tra i dieci registi europei segnalati da Variety nell’annuale selezione “Variety’s ten euro directors to watch”. Il suo primo romanzo “La figlia di” è uscito nel 2014 per la Rizzoli, seguito da altri due. L’ultimo “Ama e fai quello che vuoi” in uscita a settembre è una sorta di prequel di “iSola”.