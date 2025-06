Isola 19: Ottava puntata caratterizzata da risse e nominati, Mirko e Ahlam eliminati

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show L’Isola dei Famosi ha trasmesso la sua ottava puntata, rivelando tensioni e conflitti tra i concorrenti. Condotto da Veronica Gentili, con Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato dall’Honduras, il programma ha visto l’eliminazione di Mirko Frezza e Ahlam El Brinis, mentre la competizione si intensifica in vista della finale.

La puntata e i concorrenti in nomination

A sole 48 ore dall’episodio precedente, la puntata ha avuto inizio con un chiaro avviso da parte della conduttrice: il momento della resa dei conti era arrivato. I concorrenti, già in tensione, hanno scoperto l’esistenza dell’ultima spiaggia, un’opportunità per rimanere in gioco. In nomination sono finiti Teresanna Pugliese, Patrizia Rossetti e Mirko Frezza, con la tensione palpabile tra i naufraghi.

Durante la serata, il pubblico ha assistito a un confronto diretto tra i concorrenti, con l’obiettivo di chiarire le proprie posizioni. Ospiti in studio, Giuseppe Cruciani e Scintilla hanno commentato le dinamiche del gioco, mentre in collegamento dall’ultima spiaggia, Jasmin Salvati, Dino Giarrusso, Paolo Vallesi e Ahlam hanno svelato la loro presenza come concorrenti attivi.

Risse e polemiche tra i naufraghi

La puntata ha visto emergere conflitti accesi, in particolare tra Dino Giarrusso e Cristina Plevani. Giarrusso ha offeso Plevani, definendola “buona a nulla”, a cui la concorrente ha risposto accusandolo di essere classista. La situazione ha attirato l’attenzione di Cruciani e Ventura, che hanno difeso Plevani, sottolineando il suo impegno lavorativo negli ultimi 25 anni. Nonostante le scuse di Giarrusso, la tensione è rimasta alta, culminando in una risposta provocatoria da parte di Plevani.

Il momento clou della serata è stato il gioco “Pelota Hondurena”, che ha visto i concorrenti dell’ultima spiaggia sfidarsi contro gli altri naufraghi. Il premio per i vincitori era una pizza, mentre i perdenti avrebbero visto la loro razione di riso dimezzata. La competizione ha messo in evidenza rancori e rivalità accumulate nel corso delle settimane, portando a squalifiche per comportamento scorretto nei confronti di Omar Fantini e Dino Giarrusso.

Il televoto e le eliminazioni

Dopo la prova, il televoto flash ha visto i concorrenti dell’ultima spiaggia in competizione. Paolo Vallesi e Jasmin Salvati si sono salvati, mentre Ahlam è stata eliminata, permettendo a Giarrusso di rimanere in gioco. Mario Adinolfi ha dimostrato la sua forza vincendo tre prove fisiche, inclusa una di resistenza e due di nuoto.

Il televoto ha visto Patrizia Rossetti salvarsi per prima, mentre Mirko Frezza e Teresanna Pugliese si sono ritrovati in una situazione critica. Alla fine, Frezza è stato eliminato, segnando un altro momento significativo della serata.

Discussioni e nomination

La puntata ha incluso anche un “gioco delle verità”, dove i concorrenti hanno espresso le loro opinioni reciproche. La prova leader ha visto Omar vincere, mentre Mirko ha scelto di abbandonare il gioco, nonostante gli fosse stata offerta la possibilità di restare. Le nomination sono state tutte palesi, con Cristina che ha votato Jey per motivi legati alla pesca, mentre Teresanna ha scelto Cristina per un’offesa ricevuta.

L’assegnazione delle nomination ha portato a una situazione di tensione, con Jey e Cristina nominati dal gruppo, mentre Patrizia ha nominato Adinolfi, considerato un avversario temibile. La serata ha messo in evidenza le dinamiche di alleanze e rivalità, preparando il terreno per le prossime puntate del reality.

