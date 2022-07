Ischia Film Festival: miglior film “Anatolian Leopard”

Assegnati i premi del Ventennale all’Ischia Film Festival: Miglior Regia a “Oltre le rive”, Miglior Fotografia a “Hoopoe”. Vince per la Miglior Scenografia “Across the River and into the Trees”.

“Anatolian Leopard” conquista la giuria

Nello zoo più antico della Turchia, un direttore solitario e una segretaria trascurata formano un legame improbabile, per impedire il processo di privatizzazione della struttura. È “Anatolian Leopard” di Emre Kayis il Miglior Lungometraggio della ventesima edizione dell’Ischia Film Festival. “Per il suo mondo visivo e la sua atmosfera perfettamente riuscita, che crea forti legami tra un animale in via di estinzione visto come un ‘valore nazionale’ e un uomo già ‘estinto’”: questa la motivazione della giuria.

Il premio per la Miglior Regia assegnato all’Ischia Film Festival è invece andato a Riccardo De Cal per il lungometraggio “Oltre Le Rive”, un racconto sul rapporto tra il territorio dove scorre il fiume Piave e le vite delle donne e degli uomini che lo abitano.

Ischia Film Festival: numerosi i premi assegnati

Tra gli altri premi, il riconoscimento come Miglior Fotografia va a Vahid Biuote per “Hoopoe” di Mehdi Ghazanfari e Migliore Scenografia e l’uso delle location a Jose Tirado per “Across The River And Into The Trees” di Paula Ortiz che ha ricevuto il premio da Lino Sgambati, di ‘Ischia Is More’.

Per la sezione “Location Negata” il Miglior Lungometraggio è “Singing in the Wilderness” di Dongnan Chen, e Miglior Cortometraggio “LiliAlone” di Zou Jing. Menzione speciale a “Terra Dei Padri” di Francesco Di Gioia.

Per la sezione “Cortometraggi in concorso”, premiati ex aequo “To Vancouver” di Artemis Anastasiadou e “North Pole” di Marija Apcevska. Menzione speciale per “Sandstorm” di Seemab Gul.

La sezione “Scenari Campani” ha premiato “Viva Viviani” di Stefano Martone e Mario Martone come Miglior Lungometraggio e “Amici per la pelle” di Angela Bevilacqua come Miglior Cortometraggio.

Una serata conclusiva ricca di presenze

Ischia Film Festival: i premi sono stati consegnati nel corso della serata conclusiva, al Castello Aragonese di Ischia, dal direttore artistico Michelangelo Messina.

Un’edizione quella appena terminata impreziosita dalla presenza di Toni Servillo, premiato con l’Ischia Film Award, e tanti ospiti: tra i tanti Denise Capezza, Matilda De Angelis, l’on. Pina Picierno Vice Presidente del Parlamento europeo, Diego De Silva, Leonardo Di Costanzo, Gianluca Fru, Gianfranco Gallo, Gigi&Ross, Silvio Orlando, Lillo Petrolo.

L’Ischia Film Festival è realizzato sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, sostenuto da Film Commission Regione Campania e dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Maria Grazia Bosu

02/07/2022