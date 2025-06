Isabella Rossellini compie 73 anni: i film da non perdere in streaming

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi si celebra il compleanno di Isabella Rossellini, un’attrice di grande talento che ha segnato la storia del cinema con le sue interpretazioni memorabili. Con una carriera che si estende per oltre quattro decenni, Rossellini ha collaborato con registi di fama mondiale come Peter Weir, David Lynch e Robert Zemeckis. Recentemente, ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar, un riconoscimento che testimonia la sua straordinaria carriera. Per festeggiare questo importante traguardo, ecco una selezione di cinque film in streaming che mettono in luce il suo straordinario talento.

Velluto blu

“Velluto blu” segna l’inizio della collaborazione tra Isabella Rossellini e il visionario regista David Lynch. Questo film, che mescola elementi di noir e dramma psicologico, presenta Rossellini nel ruolo di una femme fatale che incarna sia la seduzione che la vulnerabilità. Al suo fianco, un cast di attori di alto livello, tra cui Kyle MacLachlan, Dennis Hopper e Laura Dern, contribuisce a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente. Le sequenze ambientate nel night club sono particolarmente memorabili, rappresentando un punto di riferimento nella filmografia di Lynch. “Velluto blu” è disponibile su Apple iTunes, dove gli spettatori possono immergersi in questa esperienza cinematografica unica.

La morte ti fa bella

In “La morte ti fa bella“, Isabella Rossellini offre una performance straordinaria in un film che esplora il tema dell’eterna giovinezza e le illusioni di Hollywood. Diretto da Robert Zemeckis, il film è una satira che mette in luce la frenesia della società contemporanea nei confronti dell’invecchiamento. Rossellini condivide il palcoscenico con star del calibro di Meryl Streep, Goldie Hawn e Bruce Willis, creando un mix di talento che rende il film indimenticabile. Nonostante una ricezione mista al botteghino, il film ha vinto un Oscar per gli effetti speciali, dimostrando l’abilità di Zemeckis nel creare opere visivamente straordinarie. Gli spettatori possono trovare “La morte ti fa bella” su piattaforme come Rakuten TV, Google Play, Apple iTunes e Amazon Prime Video.

Fearless – Senza paura

In “Fearless – Senza paura“, Isabella Rossellini interpreta il ruolo della moglie di Jeff Bridges, offrendo una delle sue interpretazioni più intense e complesse. Diretto da Peter Weir, il film affronta temi profondi legati alla vita e alla morte, con Rossellini che si dimostra una presenza fondamentale nella narrazione. La sua performance, insieme a quella di Bridges e a un cast di supporto di talento come Rosie Perez e John Turturro, contribuisce a creare un dramma esistenziale che lascia un’impronta duratura. “Fearless” è disponibile su Google Play e Apple iTunes, dove gli spettatori possono esplorare le sfide emotive dei suoi personaggi.

La Chimera

Nel film “La Chimera“, Isabella Rossellini interpreta una matriarca vivace e carismatica, contribuendo a rendere il film un’opera di grande impatto. Diretto da Alice Rohrwacher, “La Chimera” si distingue per il suo realismo poetico e la sua profonda espressività. Rossellini, insieme a Josh O’Connor, crea un’atmosfera che cattura l’attenzione degli spettatori, portandoli in un viaggio emotivo attraverso la narrazione. Questo lungometraggio, caratterizzato da atmosfere rarefatte, è disponibile su Google Play, Apple iTunes, TIMVision e Amazon Prime Video, offrendo un’opportunità imperdibile per apprezzare il talento di Rossellini.

Conclave

“Conclave” rappresenta un altro importante capitolo nella carriera di Isabella Rossellini, che le è valso una nomination agli Oscar come miglior attrice non protagonista. In questo dramma psicologico, Rossellini si unisce a un cast di attori di alto profilo, tra cui Ralph Fiennes, Stanley Tucci e John Lithgow. Il film, diretto da Edward Berger, esplora temi complessi legati alla fede e alla ricerca della verità. Nonostante alcune critiche sulla sceneggiatura, “Conclave” si distingue per la sua intensità e il suo approccio audace alla narrazione. Gli spettatori possono trovare il film su Google Play, Apple iTunes, TIMVision e Amazon Prime Video, per un’esperienza cinematografica avvincente.

