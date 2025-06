Ironheart: il nuovo teaser svela il conflitto tra Riri Williams e The Hood

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il recente teaser di Ironheart ha suscitato grande entusiasmo tra i fan dell’universo Marvel, rivelando un conflitto in crescita tra Riri Williams e Parker Robbins, noto come The Hood. Dopo il suo ritorno dal Wakanda, dove è stata introdotta per la prima volta nel film Black Panther: Wakanda Forever, Riri fa ritorno a Chicago, trovandosi immediatamente coinvolta in una serie di eventi imprevisti e complessi.

Ironheart: trama e cast

Le clip già diffuse mostrano Robbins come un criminale carismatico e ambivalente, dotato di poteri soprannaturali, che cerca di reclutare Riri nella sua banda per realizzare furti ad alto rischio. Inizialmente attratta dalla possibilità di agire senza restrizioni, Riri si rende conto che i metodi di The Hood non sono in linea con i suoi principi, portando a un inevitabile scontro tra i due. La giovane inventrice, interpretata da Dominique Thorne, si trova quindi a dover affrontare una scelta cruciale tra il potere e la moralità.

Il teaser mette in evidenza la determinazione di Riri, che non si lascia intimidire e decide di affrontare direttamente il villain. Questo scontro tra tecnologia e magia rappresenta uno dei temi centrali della serie, evidenziando la contrapposizione tra scienza e stregoneria. La lotta di Riri per mantenere la propria bussola morale in un mondo pieno di tentazioni e pericoli si preannuncia come un elemento chiave della narrazione.

The Hood, interpretato da Anthony Ramos, è un personaggio con una lunga storia nei fumetti Marvel, avendo ricoperto un ruolo significativo durante la saga di Dark Reign, dove faceva parte della Cabala guidata da Norman Osborn. Il ritorno di questo personaggio in una trasposizione live-action potrebbe rappresentare una nuova opportunità per il suo rilancio, grazie alla performance di Ramos, già noto per ruoli in produzioni come Transformers: Rise of the Beasts e Twisters.

La trama si sviluppa dopo Wakanda Forever

Ambientata dopo gli eventi di Wakanda Forever, la serie segue Riri mentre lascia il Massachusetts Institute of Technology per proseguire lo sviluppo della propria tecnologia in modo indipendente. Ispirata dall’eredità di Iron Man, Riri decide di costruire una nuova armatura avanzata, ma si ritrova presto coinvolta in un conflitto molto più grande di lei. La sua crescita personale e professionale sarà al centro della narrazione, mentre si confronta con le sfide del mondo criminale e le sue responsabilità come giovane eroe.

Ironheart debutterà su Disney+ il 24 giugno, con i primi tre episodi disponibili al lancio, per un totale di sei puntate. Questo arrivo segna un momento cruciale per Disney, che sta rivedendo le proprie strategie di investimento nelle produzioni originali per lo streaming. Brad Winderbaum, a capo della divisione Streaming e Animazione dei Marvel Studios, ha dichiarato che le future serie saranno concepite come eventi autoconclusivi, riducendo il numero di sequel e adottando un approccio più contenuto dal punto di vista economico.

Con l’uscita di Ironheart, i fan possono aspettarsi una storia avvincente che esplora le sfide e le responsabilità di una giovane eroe, mentre si confronta con forze oscure e scelte difficili. La serie promette di offrire un mix di azione, emozione e riflessione, rendendola un appuntamento imperdibile per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe.

