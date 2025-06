Ironheart: Dominique Thorne parla del futuro della supereroina nel Marvel Cinematic Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per la nuova serie Ironheart cresce, soprattutto dopo la recente pubblicazione del trailer ufficiale. L’attrice protagonista, Dominique Thorne, ha rilasciato alcune dichiarazioni intriganti riguardo al futuro della sua interpretazione di Riri Williams nel Marvel Cinematic Universe . In particolare, ha accennato a potenziali sviluppi in film attesi come Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, suscitando grande curiosità tra i fan.

Le dichiarazioni di Dominique Thorne

Intervistata da The Direct, Dominique Thorne ha dimostrato una notevole abilità nel gestire le domande della stampa, rispondendo in modo enigmatico riguardo alla possibilità di vedere Ironheart nei prossimi capitoli del MCU. Quando le è stato chiesto se Riri Williams apparirà in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, l’attrice ha risposto con un sorriso: “Oh, lo sapete, che cosa posso dire? Non molto. Mettiamola così: le probabilità potrebbero essere a nostro favore. Chissà? Vedremo. Vedremo…”. Questa risposta ha lasciato spazio a molte speculazioni, alimentando l’interesse dei fan per il futuro della supereroina.

La fusione di tecnologia e magia

Un altro aspetto interessante emerso dall’intervista riguarda la natura dell’armatura di Riri Williams. Thorne ha confermato che, come mostrato nel trailer di Ironheart, il personaggio utilizzerà una combinazione di tecnologia avanzata e magia. “Penso che ne abbiamo già avuto qualche assaggio e anticipazione in passato. Durante, sapete, le fasi che ci hanno portato fin qui. Ma questo, assolutamente, per me, sembra un territorio inesplorato in termini di come tecnologia e magia possano fondersi, come possano lavorare insieme, come possano scontrarsi”, ha spiegato l’attrice. Questa fusione di elementi potrebbe rappresentare una novità nel panorama delle storie Marvel, offrendo ai fan un’esperienza unica e coinvolgente.

La data di uscita di Ironheart in Italia

Per i fan italiani, la buona notizia è che Ironheart debutterà il 25 giugno 2025 in esclusiva sulla piattaforma di streaming Disney+. La serie promette di esplorare la crescita e le avventure di Riri Williams, una giovane inventrice che si fa strada nel mondo dei supereroi. Con l’interpretazione di Dominique Thorne, gli spettatori possono aspettarsi un mix di azione, innovazione tecnologica e un tocco di magia, rendendo questa serie un appuntamento imperdibile per gli appassionati del MCU.

