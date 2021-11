Inventing Anna: trailer e immagini della nuova serie Netflix

Netflix ha annunciato oggi che “Inventing Anna”, la nuova serie targata Shondaland, sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dall’11 febbraio 2022. La serie, firmata da Shonda Rhimes, sarà composta da 10 episodi della durata di 60 minuti ciascuno.

A Febbraio su Netflix la nuova serie “Inventing Anna”

“Inventing Anna” è la storia di Vivian, una giornalista che svolge indagini su Anna Delvey, la famosa erede tedesca di Instagram che, oltre a rubare i cuori del bel mondo di New York, s’impossessò anche dei loro soldi. Ma chi è veramente Anna? Il nuovo volto del sogno americano o una truffatrice come tante? In attesa del processo a suo carico, la finta ereditiera, che fece credere di essere ricca, per avere ancora più soldi, tesse una trama distorta, attraverso la quale legare a se Vivian.

Ad interpretare Vivian, Anna Chlumsky (“Veep – Vicepresidente incompetente”), mentre Julia Garner (“Ozark”, “Dirty John”) veste i panni di Anna Delvey, da cui deriva il nome della serie. Katie Lowes (“Scandal”) è Rachel, una follower di Anna pronta a qualsiasi cosa, e Laverne Cox (“Orange Is the New Black”) interpreta Kacy Duke, una manager di celebrities e life coach irrimediabilmente invischiata con le vicende di Anna. Alexis Floyd (“The Bold Type”) presta il volto a Neff, un giovane che spera di diventare regista.

Ecco il trailer

La serie trae ispirazione dall’articolo di Jessica Pressler, anche produttrice dello show, ‘How Anna Delvey Tricked New York’s Party People’, pubblicato sul New York Magazine.

Maria Grazia Bosu

22/11/2021