Intervista esclusiva a Wyatt Russell, Lewis Pullman e Hannah John-Kamen su Thunderbolts

L’uscita di Thunderbolts segna un momento significativo per il Marvel Cinematic Universe, con l’arrivo di nuovi personaggi e storie avvincenti. In questo contesto, abbiamo avuto l’opportunità di intervistare in video tre dei protagonisti del film: Wyatt Russell, Lewis Pullman e Hannah John-Kamen. I tre attori, che interpretano rispettivamente John Walker, Ghost e Sentry, ci hanno parlato delle loro esperienze sul set e delle sfide che i loro personaggi devono affrontare. Scopriamo insieme le loro riflessioni e le dinamiche che caratterizzano Thunderbolts.

I personaggi di Thunderbolts: un mix di vulnerabilità e forza

Wyatt Russell, noto per il suo ruolo in The Falcon and the Winter Soldier, torna a vestire i panni di John Walker, un personaggio complesso e sfaccettato. Durante l’intervista, Russell ha descritto Walker come un individuo che lotta con le proprie debolezze e le pressioni del suo ruolo. La sua interpretazione cerca di mostrare non solo la forza fisica, ma anche le fragilità umane che rendono il personaggio più autentico e relatable. La possibilità di improvvisare, concessa dal regista, ha permesso a Russell di esplorare ulteriormente queste sfumature, rendendo la sua performance ancora più incisiva.

Hannah John-Kamen, che interpreta Ghost, ha condiviso le sue riflessioni sulla natura del suo personaggio. Ghost è una figura enigmatica, con un passato tormentato che influisce sulle sue azioni nel film. John-Kamen ha sottolineato come la vulnerabilità di Ghost sia una parte fondamentale della sua caratterizzazione, rendendola non solo una villain, ma anche un personaggio con cui il pubblico può empatizzare. La sua interpretazione si concentra sull’equilibrio tra forza e fragilità, un tema ricorrente in Thunderbolts.

Lewis Pullman, infine, ha parlato del suo nuovo ruolo come Sentry, un personaggio che porta con sé una serie di sfide uniche. Pullman ha descritto Sentry come un eroe con poteri straordinari, ma anche con una profonda vulnerabilità interiore. La sua ricerca di identità e accettazione è centrale nella trama del film. L’attore ha evidenziato come la complessità di Sentry richieda una comprensione profonda del personaggio, rendendo il suo approccio all’interpretazione ancora più significativo.

Thunderbolts: una missione ad alto rischio

Thunderbolts non è solo un film d’azione, ma anche una storia che esplora le relazioni tra i personaggi e le loro motivazioni. La missione che i protagonisti devono affrontare è carica di rischi e tensioni, mettendo alla prova le loro capacità e il loro legame. Durante l’intervista, Russell, John-Kamen e Pullman hanno discusso delle dinamiche di squadra e delle sfide che i loro personaggi devono superare per lavorare insieme.

La missione è caratterizzata da momenti di tensione e conflitto, ma anche da attimi di umanità e comprensione reciproca. I tre attori hanno sottolineato l’importanza di mostrare come, nonostante le differenze e le rivalità, i personaggi siano costretti a collaborare per raggiungere un obiettivo comune. Questa interazione tra i protagonisti aggiunge profondità alla narrazione e rende Thunderbolts un film avvincente e coinvolgente.

