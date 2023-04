Intervista col Vampiro: Cambio di Attrice per Claudia nella Stagione 2

La serie televisiva di AMC, “Intervista col Vampiro”, basata sul romanzo gotico di Anne Rice, si appresta a subire un grande cambiamento nel cast. Nella seconda stagione della serie, infatti, l’attrice Bailey Bass verrà sostituita da Delainey Hayles nel ruolo di Claudia, la giovane vampira protagonista.

Bailey Bass aveva interpretato Claudia nella prima stagione, ma per una serie di motivi non specificati, non tornerà nella seconda stagione. Delainey Hayles prenderà il suo posto, e le riprese inizieranno la prossima settimana a Praga, per poi spostarsi a Parigi e New Orleans.

AMC ha rilasciato una dichiarazione riguardo al cambio:

“Bailey Bass è un’attrice di talento che ha fatto un lavoro notevole nel dare vita al personaggio di Claudia in ‘Intervista col Vampiro’ di Anne Rice. Per una serie di motivi, Delainey Hayles apparirà come Claudia nella seconda stagione. Siamo grati per l’indimenticabile performance di Bailey nella prima stagione e le auguriamo il meglio.“

Anche Bailey Bass ha rilasciato una dichiarazione, senza però entrare nei dettagli delle ragioni della sua uscita:

“A causa di una serie di circostanze impreviste, non posso tornare in ‘Intervista col Vampiro’ di Anne Rice per la seconda stagione. Interpretare Claudia è stato un ruolo da sogno e un’esperienza incredibile. Auguro a Delainey la migliore fortuna nel prendere il mio posto. Non vedo l’ora di guardarla. Sono estremamente grata ad AMC, ai produttori, a Jacob, Sam, alla troupe e, naturalmente, ai meravigliosi fan.“

Riguardo l’attrice Delainey Hayles

Delainey Hayles è un’attrice con esperienze sia sul palcoscenico che sul piccolo schermo. Ha recitato in “The Lion, the Witch and the Wardrobe” nel West End di Londra, “Too Close” su ITV e “Holby City” sulla BBC. Si unirà al cast regolare della serie, composto da Jacob Anderson (Louis de Pointe du Lac), Sam Reid (Lestat de Lioncourt), Eric Bogosian (Daniel Molloy), Assad Zaman (Armand) e Ben Daniels (Santiago).

Riguardo la seconda stagione della serie

La seconda stagione, composta da otto episodi, sarà prodotta esecutivamente da Mark Johnson e dallo showrunner Rolin Jones. La trama continuerà a seguire le vicende di Louis, Lestat e Claudia, e il loro rapporto con l’amore, il sangue e i pericoli dell’immortalità, raccontati al giornalista Daniel Molloy.