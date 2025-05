Intervista ai protagonisti di “L’isola degli idealisti”: Tommaso Ragno ed Elena Radonicich

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il nuovo film di Elisabetta Sgarbi, “L’isola degli idealisti”, si basa su un romanzo inedito di Giorgio Scerbanenco, riscoperto dopo anni di oblio. La pellicola, che sarà nelle sale a partire dall’8 maggio 2025, racconta una storia avvincente di fuga e redenzione. Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare i due attori principali, Tommaso Ragno ed Elena Radonicich, per discutere dei loro ruoli e dell’esperienza di lavorare a questo progetto cinematografico.

La trama di “L’isola degli idealisti”

“L’isola degli idealisti” narra le vicende di due giovani ladri in fuga che si rifugiano su un’isola abitata dalla famiglia Reffi, proprietaria di una villa lussuosa. Tra i membri della famiglia c’è Celestino, un ex medico con una profonda passione per la filosofia e la matematica. Celestino, interpretato da Tommaso Ragno, si trova a dover affrontare i propri demoni interiori e decide di offrire ai ragazzi un’opportunità di redenzione: non denunciarli alla polizia, a patto che accettino di seguire un “corso di educazione” che potrebbe cambiarne la vita. Questo scambio di favori dà inizio a una serie di eventi che metteranno alla prova le convinzioni e i valori di tutti i protagonisti.

La storia si sviluppa in un contesto ricco di tensione e introspezione, dove i personaggi si confrontano con le proprie scelte e il significato della libertà. La narrazione di Scerbanenco, ripresa da Sgarbi, offre uno spaccato della società e delle sue contraddizioni, rendendo il film non solo un’opera di intrattenimento, ma anche un’occasione di riflessione.

I personaggi e le loro sfide

Tommaso Ragno, nei panni di Celestino, ha descritto il suo personaggio come un uomo complesso, segnato da un passato difficile e da una continua ricerca di risposte. La sua passione per la filosofia e la matematica diventa un modo per affrontare le sue paure e per cercare di guidare i giovani ladri verso un futuro migliore. Ragno ha sottolineato l’importanza di questo ruolo, che gli ha permesso di esplorare tematiche profonde e universali, come il senso di colpa e la possibilità di cambiamento.

Elena Radonicich, che interpreta Beatrice, la ragazza in fuga, ha parlato della sua esperienza nel dare vita a un personaggio che rappresenta la lotta per la libertà e l’autodeterminazione. Beatrice è una giovane donna che, nonostante le difficoltà, cerca di trovare il proprio posto nel mondo. La sua interazione con Celestino porta a una dinamica complessa, in cui entrambi i personaggi si influenzano reciprocamente, portando a una crescita personale che si rivela cruciale per entrambi.

Presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2024

“L’isola degli idealisti” ha fatto il suo debutto ufficiale alla Festa del Cinema di Roma nel 2024, dove ha suscitato un notevole interesse tra il pubblico e la critica. Durante l’anteprima, Ragno e Radonicich hanno condiviso le loro emozioni riguardo al progetto e l’importanza di portare sul grande schermo una storia così ricca di significato. L’evento ha rappresentato un’importante vetrina per il film, permettendo ai due attori di interagire con il pubblico e di discutere delle sfide affrontate durante le riprese.

La presentazione ha messo in evidenza non solo il talento degli attori, ma anche la visione artistica di Elisabetta Sgarbi, che ha saputo dare vita a un’opera capace di toccare temi attuali e universali. La reazione positiva del pubblico ha confermato l’interesse per un cinema che sa raccontare storie profonde e coinvolgenti, rendendo “L’isola degli idealisti” un film da non perdere.

Con queste premesse, l’attesa per il debutto nelle sale è palpabile, e i protagonisti sono pronti a condividere la loro visione con un pubblico più ampio.

