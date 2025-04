Interruzione della diretta di The Couple: il futuro del programma di Ilary Blasi in bilico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La recente interruzione della diretta di “The Couple” ha suscitato grande interesse e preoccupazione tra i fan del programma condotto da Ilary Blasi. La puntata del 21 aprile non è andata in onda a causa di un cambiamento nei palinsesti televisivi, in seguito all’annuncio della scomparsa di Papa Francesco. Questo evento ha portato a una riorganizzazione dei programmi sia su Rai che su Mediaset, sollevando interrogativi sul futuro dello show.

Il motivo dell’interruzione della diretta

La decisione di interrompere la diretta di “The Couple” è stata presa per allinearsi con il lutto nazionale dopo la morte di Papa Francesco, comunicata dal Cardinale Camerlengo Kevin Farrell. Questo ha portato alla cancellazione della puntata programmata per il 21 aprile, ma non è stata l’unica conseguenza. Anche la trasmissione su Mediaset Extra è stata sospesa, riprendendo solo il 22 aprile alle 20:40, come confermato dai canali social del programma. Nonostante le voci di una possibile chiusura anticipata, non ci sono state conferme ufficiali riguardo a questo aspetto.

Negli ultimi tempi, “The Couple” ha affrontato un periodo difficile, con ascolti che non hanno soddisfatto le aspettative. Secondo quanto riportato da Fanpage, il programma ha visto un calo significativo nel numero di spettatori, il che ha alimentato le speculazioni su una possibile cancellazione. Tuttavia, la decisione di sospendere la diretta sembra essere stata dettata più da motivi di rispetto che da questioni legate agli ascolti.

Rischi di chiusura per The Couple

La puntata del 21 aprile era considerata cruciale per il futuro di “The Couple”. Secondo alcune indiscrezioni, il programma potrebbe essere a rischio chiusura anticipata. Originariamente, erano previste otto puntate, ma gli ascolti deludenti hanno messo in discussione la continuazione dello show. La prima puntata, andata in onda il 7 aprile, aveva registrato uno share del 18,55%, ma il secondo episodio ha visto un crollo a solo il 13%, con 1.557.000 spettatori.

La terza puntata, prevista per il 28 aprile, non sarà recuperata durante la settimana, ma slitterà alla prossima. Questo potrebbe essere un ulteriore segnale di una possibile chiusura anticipata. Le ultime notizie suggeriscono che la finale di “The Couple” potrebbe essere programmata per il 5 maggio, ma senza conferme ufficiali, rimane un’incertezza.

Possibile anticipazione de L’Isola dei Famosi

In attesa di notizie definitive sul destino di “The Couple”, anche la data di partenza de “L’Isola dei Famosi” rimane incerta. Il reality show, condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Simona Ventura come opinionista, è atteso con grande interesse. Dagospia ha rivelato che i concorrenti sono già in fase di preparazione per lo shooting fotografico, con nomi noti come Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti e Teresanna Pugliese tra i partecipanti.

La situazione attuale lascia i fan in attesa di chiarimenti ufficiali, mentre il futuro di “The Couple” appare sempre più incerto. Con i palinsesti televisivi in continua evoluzione, il pubblico spera di ricevere notizie positive riguardo alla continuazione del programma e alla programmazione de “L’Isola dei Famosi”.

