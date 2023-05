Insidious: La Porta Rossa è il nuovo film diretto e interpretato da Patrick Wilson. Il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 5 luglio 2023, distribuito da Sony Pictures Italia. Fin da subito abbiamo la possibilità di vedere il trailer ufficiale dell’opera ed il poster ufficiale.

Patrick Wilson in Screen Gems Insidious: The Red Door

Il cast originario del franchise horror, si riunisce nell’ultimo capitolo della terrificante saga della

famiglia Lambert. Per mettere a tacere i loro demoni una volta per tutte, Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins), ormai in età da college, devono spingersi nell’“Altrove” più a fondo di quanto non abbiano mai fatto. Dovranno infatti affrontare l’oscuro passato della loro famiglia e una serie di nuovi e spaventosi terrori che si nascondono dietro la porta rossa.

Oltre ai già citati, troveremo nel cast anche: Rose Byrne, Andrew Astor, Sinclair Daniel, Hiam Abbas e Lin Shaye. La sceneggiatura è di Scott Teems su soggetto di Leigh Whannell, ispirato ai personaggi che lui stesso ha creato. Insidious: La Porta Rossa sarà il quinto capitolo di una delle serie horror di maggior successo di sempre, segnando anche il debutto ufficiale alla regia del protagonista Patrick Wilson.

In occasione dell’imminente uscita dell’ultimo capitolo della saga, di seguito troverete la sinossi del penultimo capitolo, intitolato Insidious: L’ultima chiave, uscito nelle sale nel 2018: