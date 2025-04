Inizio ufficiale delle riprese di Avengers: Doomsday, confermato da Kevin Feige

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Oggi, lunedì 28 aprile 2025, segna l’inizio ufficiale delle riprese di “Avengers: Doomsday“, il nuovo capitolo dell’universo cinematografico Marvel. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha annunciato l’inizio dei lavori attraverso la diffusione della prima immagine dal set, che ritrae la sedia da regista del villain Victor Van Doom. Questo atteso progetto ha già suscitato grande interesse tra i fan, che attendono con ansia ulteriori dettagli.

Piani anti-spoiler e segretezza sul set

Nonostante l’entusiasmo, i fan potrebbero dover pazientare prima di ricevere ulteriori informazioni sul film. I registi, i fratelli Russo, hanno dichiarato di aver implementato misure rigorose per prevenire la fuga di notizie. Questa strategia mira a mantenere il massimo riserbo sulle riprese e sulla trama, rendendo difficile per i fan ottenere anticipazioni prima delle rivelazioni ufficiali. La scelta di limitare le foto dal set nei prossimi mesi è stata presa per garantire che il pubblico possa godere delle sorprese al momento della visione del film.

Il cast e i ritorni attesi

Durante un evento speciale, Kevin Feige ha rivelato il cast di “Avengers: Doomsday“, ma ha anche accennato alla possibilità che altre star si uniscano al progetto. Questo ha alimentato le speculazioni tra i fan su quali personaggi storici dell’universo Marvel potrebbero tornare. La curiosità è palpabile, con i sostenitori del franchise che cercano di indovinare le apparizioni di volti noti e amati.

Robert Downey Jr. nei panni di Victor Van Doom

Una delle notizie più sorprendenti riguarda il ritorno di Robert Downey Jr. nell’universo Marvel, ma in un ruolo completamente diverso. L’attore interpreterà Victor Van Doom, noto anche come Dottor Destino. Joe Russo, uno dei registi, ha elogiato l’impegno di Downey, sottolineando come stia lavorando attivamente alla costruzione del personaggio. “È così immerso. È così concentrato”, ha dichiarato Russo, evidenziando il suo coinvolgimento nella scrittura della backstory e nella creazione dei costumi.

Reazioni e aspettative

La notizia del ritorno di Downey ha sorpreso molti attori dell’MCU, che non si aspettavano di vederlo tornare in un ruolo diverso da quello di Tony Stark. Tuttavia, Tom Holland, noto per il suo ruolo in “Spider-Man: No Way Home“, ha espresso entusiasmo per il ritorno dell’attore. “Ho parlato molto con Robert Downey Jr., soprattutto del suo ritorno in Marvel, che è davvero emozionante”, ha dichiarato Holland, rivelando le difficoltà nel mantenere segreto il progetto, data la sua reputazione di rovinare sorprese.

Con l’inizio delle riprese, l’attesa per “Avengers: Doomsday” cresce, e i fan sono pronti a scoprire come si svilupperà questa nuova avventura nell’universo Marvel.

