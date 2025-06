Inizio delle riprese per il nuovo film di Antonio Albanese sul Lago d’Orta

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Lago d’Orta si prepara a diventare il set del nuovo film di Antonio Albanese, intitolato “Qui non succede niente“. Questo progetto, che segna il ritorno di Albanese sia come regista che come attore, promette di portare sul grande schermo una storia ricca di comicità e colpi di scena. Le riprese sono ufficialmente iniziate e si svolgeranno per otto settimane in questa suggestiva location.

Dettagli sulla produzione

L’annuncio ufficiale delle riprese è stato accolto con entusiasmo da parte del pubblico e degli appassionati di cinema. Il cast del film include nomi noti come Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese e Niccolò Ferrero, tutti attori di grande talento che contribuiranno a dare vita a questa commedia. La sceneggiatura è stata scritta da Antonio Albanese in collaborazione con Piero Guerrera, mentre la fotografia è affidata a Italo Petriccione. La scenografia è curata da Marco Belluzzi e i costumi sono di Carola Fenocchio. Il montaggio è gestito da Davide Miele.

La produzione è guidata da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra e Marco Grifoni per Palomar, una società che fa parte di Mediawan Company. Inoltre, Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli collaborano con PiperFilm, che si occuperà della distribuzione del film nelle sale cinematografiche. Questo progetto è realizzato in collaborazione con Making Movies & Events, un ulteriore segnale della qualità e dell’attenzione che viene riservata a questa produzione.

La trama di “Qui non succede niente”

La storia di “Qui non succede niente” ruota attorno a tre amici: Beppe, Umberto e Gigi, che si riuniscono per festeggiare la libertà del giovane Toni. Umberto è un musicista che ha visto la sua carriera andare in frantumi, avendo già affrontato due separazioni e la rovina dell’azienda di famiglia. Gigi, invece, è in una fase difficile della sua vita, essendo stato diseredato dalla zia e cercando di affrontare la situazione con una parrucca in segno di protesta. Beppe, che lavora come idraulico, ha una madre molto presente e non ha mai avuto una relazione sentimentale. Toni, il figlio di Umberto, è un ragazzo astuto che ha già avuto a che fare con la giustizia per piccoli reati.

Questa compagnia di amici si trova a vivere in un microcosmo caratterizzato da situazioni statiche e da un contesto che sembra immutabile, tutto immerso nella bellezza del lago. Tuttavia, un evento inaspettato cambierà le loro vite. Dopo una serata di eccessi alcolici in un bar locale, i quattro amici si trovano coinvolti in un incidente stradale che li costringe a prendere decisioni sbagliate. Fuggendo dalla scena, si rifugiano a casa di Umberto, dando inizio a una lunga notte di eventi surreali e comici.

La narrazione si sviluppa attraverso una serie di colpi di scena e situazioni paradossali, che metteranno alla prova l’amicizia e la resilienza dei protagonisti. La storia culmina in una soluzione inaspettata che si svelerà solo all’alba, lasciando il pubblico con un sorriso e una riflessione sulle scelte della vita.

