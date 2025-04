Inizio delle riprese per Avengers: Doomsday, ma la sceneggiatura è ancora in fase di sviluppo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese del nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Doomsday, sono ufficialmente partite, ma la situazione non è priva di incertezze. Nonostante l’entusiasmo dei fan, il copione del film non è ancora completo. Questo scenario non è inusuale per i Marvel Studios, che storicamente hanno avviato le riprese senza una sceneggiatura definitiva, ma i motivi dietro questa scelta sono particolarmente interessanti.

La tradizione delle riprese senza sceneggiatura definitiva

Fin dal lancio di Iron Man nel 2008, i Marvel Studios hanno dimostrato una certa flessibilità nella gestione delle sceneggiature. È comune che le riprese inizino anche quando il copione non è completamente finalizzato, permettendo così agli sceneggiatori di apportare modifiche in tempo reale. Questo approccio consente di adattare la storia alle dinamiche del set e alle performance degli attori, creando un prodotto finale che rispecchia al meglio le aspettative del pubblico.

Tuttavia, la situazione attuale di Avengers: Doomsday solleva interrogativi. I fan si chiedono se questa mancanza di un copione definitivo possa influenzare la qualità del film. Le riprese sono iniziate, ma il team creativo sta ancora lavorando per completare il testo, il che potrebbe portare a cambiamenti significativi durante la produzione.

I motivi della mancanza di un copione definitivo

Uno dei motivi principali per cui la sceneggiatura di Avengers: Doomsday non è ancora ultimata è legato alla questione del casting. I Marvel Studios stanno cercando di coinvolgere un cast di attori iconici, molti dei quali hanno legami con il passato del franchise. Secondo le ultime notizie, ci sono trattative in corso con diversi attori dell’universo X-Men dell’era Fox, tra cui Halle Berry, che ha interpretato Storm.

In aggiunta, Chris Evans, noto per il suo ruolo di Captain America, non ha ancora confermato la sua partecipazione, poiché il suo contratto con la Marvel è scaduto dopo Avengers: Endgame. La situazione è complicata ulteriormente dai compensi elevati richiesti da attori di fama come Robert Downey Jr., il cui stipendio è ben noto nel settore. Gli agenti di altri attori potrebbero cercare di ottenere contratti più vantaggiosi, rendendo le trattative più complesse.

Attori ancora in trattativa e il futuro del film

Oltre a Chris Evans e Halle Berry, ci sono altri nomi di spicco che non hanno ancora firmato. Mark Ruffalo e Jeremy Renner, rispettivamente Hulk e Hawkeye, non sono stati confermati per il progetto. Anche Chris Pratt, che interpreta Star-Lord, e i nuovi membri dei Guardiani della Galassia, guidati da Rocket, non hanno ricevuto l’ufficialità della loro partecipazione.

La situazione si complica ulteriormente con la mancanza di conferme per attori come Hugh Jackman e Ryan Reynolds, noti per i loro ruoli di Wolverine e Deadpool. Anche i tre Spider-Men, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire, non sono stati ufficialmente inclusi nel cast. Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha già dichiarato che il cast completo non è stato ancora rivelato, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.

In sintesi, mentre le riprese di Avengers: Doomsday sono iniziate, la mancanza di una sceneggiatura definitiva e di un cast completo solleva interrogativi sulle dinamiche di produzione e sulle aspettative per il film. Con il tempo che passa, i fan sperano di vedere presto un quadro più chiaro riguardo al futuro di questo attesissimo progetto.

