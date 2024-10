Inizio delle riprese di Predator: Badlands, ecco cosa sapere sul nuovo capitolo del franchise

La saga di Predator è pronta a tornare sul grande schermo con un nuovo episodio: Predator: Badlands. Da agosto, le riprese sono in corso in Nuova Zelanda, rivelando dettagli intriganti sulla trama e sui protagonisti. L’attenzione si concentra in particolare sull’interpretazione di Elle Fanning, che potrebbe assumere un doppio ruolo nel film. Scopriamo cosa possiamo aspettarci da questa attesissima pellicola.

Localizzazione delle riprese e titolo provvisorio

Le riprese di Predator: Badlands sono attualmente ambientate in Nuova Zelanda, con il titolo provvisorio Backpack. Questa scelta di location non è insolita per il franchise, che ha sempre cercato scenari suggestivi per ricreare l’atmosfera intensa e avvincente delle sue storie. La Nuova Zelanda, nota per i suoi paesaggi spettacolari, offre un’ampia varietà di ambientazioni che possono incrementare il senso di isolamento e avventura tipico delle pellicole di questo genere. Inoltre, il portale AvPGalaxy.net, ben informato sulle produzioni legate a Alien e Predator, ha fornito dettagli chiave sulla direzione creativa del nuovo film.

La decisione di usare un titolo provvisorio non è rara in ambito cinematografico e può servire a mantenere l’attenzione lontana dal vero progetto fino alla sua conclusione. Ciò offre anche la possibilità di evitare fughe di notizie premature sulla trama e sui personaggi, creando un’aura di mistero che spesso accompagna i film molto attesi.

La produzione è condotta da una squadra di professionisti esperti e l’impegno per realizzare un’opera che soddisfi le aspettative dei fan è evidente. Con Dan Trachtenberg alla regia e una produzione in Nuova Zelanda, il nuovo capitolo del franchise sta già generando interesse e attesa tra gli appassionati.

Trama e personaggi di Predator: Badlands

Secondo le indiscrezioni, la trama di Predator: Badlands si svilupperà attorno a due storie principali, centrate sul complesso legame tra due sorelle gemelle, Thia e Tessa. Queste protagoniste, entrambe interpretate da Elle Fanning, possiedono caratteristiche diametralmente opposte, creando tensioni e conflitti che saranno al centro della narrazione. La logline del film anticipa un avvincente viaggio attraverso le vite di queste due giovani donne, le cui strade si intrecciano mentre seguono percorsi separati, ma intrinsecamente legati, di crescita e avventura.

Thia, la prima sorella, ha trascorso gran parte della sua vita all’interno di un laboratorio. La sua personalità è quella di una giovane donna brillante e vivace, che si affaccia per la prima volta al mondo avventuroso al di fuori delle quattro mura, dotata di un’incredibile curiosità e un pizzico di ignoranza riguardo ai pericoli. Questo mix di entusiasmo e ingenuità la relega in una posizione vulnerabile, nonostante le sue grandi qualità.

Dall’altra parte, Tessa offre un contrasto netto, essendo determinata e ambiziosa. La sua personalità intensa e aggressiva è una riflessione della sua volontà di perseguire obiettivi specifici, senza permettere che alcuna emozione o legame familiare la rallenti. La dinamica tra le due sorelle non solo contribuirà a delineare la loro storia personale, ma sarà anche cruciale nel connettere la narrazione con l’elemento dei Predator, storicamente noti per rappresentare una minaccia incombente nelle trame del franchise.

Un new deal per la saga di Predator

Predator: Badlands avrà un’impostazione cronologica differente rispetto ai suoi predecessori, ambientandosi in un contesto che si definisce “futuro prossimo”. Questo approccio rappresenta una significativa deviazione dal tradizionale schema temporale della serie, che spesso ha miscelato elementi storici e di fantascienza in un contesto tribale o preistorico. La scelta di porre l’azione in un futuro previsto promette di apportare modernità alla storia, toccando temi contemporanei e questioni rilevanti attraverso il filtro di un’epica battaglia tra umanità e predatori alieni.

Con Dan Trachtenberg, già noto per il suo lavoro sulla serie di fantascienza e horror, a dirigere, le aspettative sono alte. I precedenti progetti di Trachtenberg hanno mostrato la sua capacità di creare tensione e sviluppare personaggi in modi emozionanti e coinvolgenti. La combinazione di una trama centrata sulle relazioni familiari e su di un’ambientazione futuristica potrebbe sfociare in una narrazione che trattiene i valori iconici del franchise, pur portando freschezza e innovazione.

Il salto temporale e la rielaborazione delle interazioni familiari all’interno del contesto di Predator non solo fortificheranno la trama ma potrebbero anche esporre nuove sfide e opportunità per il franchise, permettendo di attrarre sia i fan di lunga data sia una nuova generazione di spettatori desiderosi di avventure cinematografiche avvincenti e originali.