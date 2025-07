Eagle Pictures svela il suo listino per la seconda metà del 2025: titoli per ogni genere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Eagle Pictures ha recentemente presentato il suo ricco listino per la seconda metà del 2025 durante le Giornate di Cinema di Riccione. Questa selezione di film promette di attrarre un pubblico variegato, spaziando tra horror, thriller, commedia e animazione. Con l’aggiunta di titoli provenienti da Paramount e Sony, l’offerta si arricchisce ulteriormente, promettendo di lasciare un segno nel panorama cinematografico attuale.

L’horror protagonista con So cosa hai fatto e Bring Her Back

L’horror è uno dei generi più attesi nel listino di Eagle Pictures, con due titoli che si distinguono per la loro potenza narrativa. Il primo è “So cosa hai fatto“, un sequel diretto del film originale del 1998, diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Questo film riporta sullo schermo una storia che ha affascinato il pubblico anni fa, promettendo di mantenere alta la tensione e l’attenzione degli spettatori.

Accanto a questo, “Bring Her Back” si presenta come un’altra proposta interessante, realizzata dagli stessi registi del recente successo “Talk to Me“. La curiosità attorno a questo titolo è palpabile, e molti si chiedono se riuscirà a replicare il successo del suo predecessore. Entrambi i film sono attesi con grande interesse, e le aspettative sono alte, considerando il potenziale di coinvolgimento emotivo e di suspense che caratterizza il genere.

Thriller avvincenti: Locked e The Life of Chuck

Oltre all’horror, Eagle Pictures offre anche una selezione di thriller che promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso. Tra questi, “Locked – In trappola” si distingue per la sua trama intrigante e le dinamiche avvincenti. Tuttavia, è “The Life of Chuck” a catturare l’attenzione grazie al suo legame con l’universo di Stephen King. Diretto da Mike Flanagan, questo film si basa su un racconto della raccolta “Se scorre il sangue” e vanta un cast stellare, tra cui Tom Hiddleston, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan e Jacob Trembley. La capacità di Flanagan di adattare le opere di King per il grande schermo ha già dimostrato di essere efficace, e le aspettative per questo progetto sono elevate.

Ritorni attesi: The Running Man e Una pallottola spuntata

Un altro titolo di grande attesa è “The Running Man“, un adattamento dell’opera di Stephen King pubblicata sotto lo pseudonimo di Richard Bachman. Il film, già noto per la versione con Arnold Schwarzenegger, promette una maggiore fedeltà al materiale originale. Sotto la direzione di Edgar Wright, il protagonista Glen Powell interpreta un concorrente di un folle programma televisivo, dando vita a una storia che si preannuncia avvincente. Il trailer recentemente rilasciato ha suscitato entusiasmo tra i fan, e ci si aspetta che il film mantenga le promesse.

In parallelo, “Una pallottola spuntata” sta attirando l’attenzione con un trailer che ha già fatto il giro del web. Liam Neeson, nel ruolo di Frank Drebin jr, si prepara a raccogliere l’eredità del leggendario Leslie Nielsen. La commedia, con il suo mix di umorismo e azione, è attesa con impazienza, e le aspettative sono alte per questo ritorno sul grande schermo.

Spazio per l’animazione e il family entertainment

Eagle Pictures non dimentica il pubblico più giovane, includendo nel suo listino titoli di animazione e film family. Tra le novità, “Chainsaw Man” e “Dragon Slayer” si affacciano come proposte per gli amanti degli anime. Per le famiglie, “I Puffi” e “Un topolino sotto l’albero” offrono un intrattenimento adatto a tutte le età. La varietà di generi e stili presenti nel listino suggerisce che la seconda metà del 2025 potrebbe riportare in sala un pubblico ampio e diversificato, attratto da storie che spaziano dall’azione all’emozione, dalla commedia al dramma.

Con una programmazione così ricca e variegata, Eagle Pictures si prepara a conquistare il pubblico cinematografico, offrendo titoli che promettono di soddisfare ogni tipo di spettatore.

