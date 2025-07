Idris Elba rivela: mai visto The Wire, ma grato per il suo impatto sulla carriera

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Idris Elba, noto per il suo ruolo iconico nella serie “The Wire”, ha recentemente condiviso una sorprendente confessione: non ha mai guardato la serie che lo ha catapultato alla fama nei primi anni 2000. Nonostante il suo orgoglio per il lavoro svolto nel celebre show, l’attore ha spiegato di non avere alcuna intenzione di rivederlo, suscitando curiosità tra i fan e i media.

L’importanza di The Wire per Idris Elba

Durante un episodio del podcast “Good Hang” condotto da Amy Poehler, Idris Elba ha rivelato di non aver mai assistito a “The Wire”, dove ha interpretato il personaggio di Russell ‘Stringer’ Bell. La sua affermazione ha sorpreso non solo la conduttrice, ma anche i numerosi fan della serie, che considerano “The Wire” una delle migliori produzioni televisive di sempre. Elba ha dichiarato: “Se devo essere onesto, non ho visto The Wire. Non l’ho guardata. E mi sento in colpa. Non è che non ne sia un fan, io c’ero”.

Nonostante la sua mancanza di visione, l’attore ha espresso il suo orgoglio per aver partecipato a un progetto così significativo. “Ho partecipato alla realizzazione di una serie che era così intensa, così reale, così importante, anche se allora non ce ne rendevamo conto”, ha aggiunto. Elba ha riconosciuto che, all’epoca, non comprendeva appieno l’importanza del lavoro che stavano svolgendo. “Non ho partecipato alla sua celebrazione da spettatore e da fan e mi sento un po’ fuori dal club”, ha commentato, evidenziando il suo legame emotivo con il progetto.

Il rifiuto di rivedere The Wire

Amy Poehler, grande sostenitrice della serie, ha tentato di persuadere Elba a rivedere “The Wire”, ma l’attore ha mantenuto la sua posizione. “Più che altro sento la presenza di tutto ciò, la mia vita da The Wire in poi… per via del suo impatto”, ha spiegato. Elba ha rivelato che il suo legame con il personaggio di Stringer Bell è così profondo che rivedere la serie sarebbe un’esperienza difficile. “Per me è stato quasi come essere davvero Stringer Bell. Non lo sono, ovviamente, ma quando Stringer Bell è morto, ho sentito che una parte di me è morta con lui”, ha detto, sottolineando la complessità del suo rapporto con il personaggio e la serie.

Questa confessione ha messo in luce non solo il talento di Elba come attore, ma anche la sua sensibilità nei confronti dei ruoli che interpreta. La sua carriera è stata segnata da “The Wire”, ma il suo desiderio di non rivedere la serie suggerisce una riflessione più profonda sul suo percorso professionale e personale.

Idris Elba e il successo con Luther

Dopo il successo ottenuto con “The Wire”, Idris Elba ha continuato a costruire una carriera impressionante, diventando il protagonista della serie “Luther”. Questo ruolo ha ulteriormente consolidato la sua reputazione nel panorama televisivo e cinematografico. Oltre a “Luther”, Elba ha recitato in numerosi film di successo, dimostrando la sua versatilità e il suo talento in una varietà di generi.

La carriera di Idris Elba è un esempio di come un ruolo possa cambiare la vita di un attore, ma anche di come la relazione con quel ruolo possa essere complessa. La sua scelta di non rivedere “The Wire” mette in evidenza il peso emotivo che i personaggi possono avere sugli attori, creando un legame che va oltre il semplice lavoro.

