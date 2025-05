Iniziano le riprese di “Il mestiere” a Crotone: un film di Beppe Tufarulo con Luigi Lo Cascio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le riprese di “Il mestiere”, il nuovo lungometraggio diretto da Beppe Tufarulo, sono ufficialmente iniziate oggi, 13 maggio 2025, a Crotone, in Calabria. Questo progetto segna l’esordio di Tufarulo nel mondo del lungometraggio di finzione, dopo aver accumulato una significativa esperienza nel campo dei cortometraggi e dei documentari. Il film vede come protagonista Luigi Lo Cascio, attore di spicco nel panorama cinematografico italiano.

Il regista e il suo percorso

Beppe Tufarulo ha già dimostrato il suo talento attraverso una serie di cortometraggi, tra cui “Baradar”, che ha ricevuto una nomination ai David di Donatello. La sua carriera include anche documentari di successo, come “Ferro”, dedicato alla musica, e opere sportive come “All or Nothing: Juventus” e “Italia 1982: una storia azzurra”. Con “Il mestiere”, Tufarulo si avventura in un nuovo territorio, quello della narrazione cinematografica di lunga durata, portando con sé la sua esperienza e la sua visione artistica.

La produzione del film è affidata a Mad Entertainment, Dude Originals e Art of Panic, in collaborazione con Rai Cinema. Inoltre, il progetto è co-prodotto da Umedia e Rosebud Entertainment Pictures. Il film beneficia del supporto della Fondazione Calabria Film Commission e di vari enti regionali, tra cui Lazio Cinema International e la Regione Marche, evidenziando l’importanza della collaborazione tra istituzioni per la valorizzazione del cinema sul territorio.

Cast e trama del film

Accanto a Luigi Lo Cascio, il cast di “Il mestiere” include attori come Riccardo Maiello, Claudia Potenza, George Li, Massimiliano Rossi, Sasà Pelliccia, Carlo Acciardi e Mao Wen. La sceneggiatura, firmata da Massimo De Angelis, ha già ottenuto il Premio Solinas, un riconoscimento prestigioso nel panorama cinematografico italiano. De Angelis è noto per film come “Il bene mio” e “Mancino naturale”, e la sua esperienza si riflette nella profondità della storia narrata.

La direzione della fotografia è affidata a Johan Florez Rodriguez, mentre la scenografia è curata da Ilaria Sadun e i costumi da Maya Gili. Le riprese si svolgeranno nelle prime quattro settimane in diverse location della Calabria, tra cui i Calanchi di Cutro, Crotone Città e il Pontile di Lamezia. L’impiego di maestranze locali non solo arricchisce il progetto, ma sostiene anche l’industria cinematografica regionale.

La trama di “Il mestiere” ruota attorno alla figura di Sauro Cantafame, interpretato da Luigi Lo Cascio. Sauro è un uomo solitario con un passato drammatico e un mestiere unico: su commissione, “aggiusta” i morti, installando nei loro corpi cuori meccanici. Attraverso il suo Apecar, Sauro percorre un Sud violento e surreale, dove la realtà si mescola con l’inverosimile. L’incontro con Giocondo, un ragazzo introverso dotato di un misterioso dono, lo porterà a riscoprire la vita e i sentimenti, costringendolo a confrontarsi con la figura temuta di Vito la Scimmia, un potente boss criminale che controlla il territorio.

Con queste premesse, “Il mestiere” promette di essere un’opera intrigante e ricca di sfumature, capace di catturare l’attenzione del pubblico e di esplorare temi complessi attraverso una narrazione avvincente.

