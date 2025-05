Inizia la produzione di Rapture, il nuovo film horror con Will Poulter e Kit Connor in Ungheria

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Un nuovo progetto cinematografico sta per prendere vita in Ungheria: si tratta di Rapture, un film horror che promette di portare sul grande schermo una storia avvincente e inquietante. Con la partecipazione di attori di spicco come Will Poulter e Kit Connor, il film si preannuncia come un’opera intrigante nel panorama del genere horror, con un’ambientazione storica che aggiunge profondità alla narrazione.

La trama di Rapture: un viaggio nell’Inghilterra medievale

Rapture è ambientato nel 1348, un periodo storico segnato da eventi drammatici e catastrofici. La storia si svolge nell’abbazia di Lansley, un monastero isolato nello Yorkshire, dove dieci monaci conducono una vita di rigorosa disciplina e devozione. La loro esistenza tranquilla viene bruscamente interrotta dall’arrivo di un messaggero, un uomo che porta notizie allarmanti dal mondo esterno. Questo individuo, già affetto da una misteriosa malattia, rappresenta l’inizio di una serie di eventi che porteranno il monastero a diventare un campo di battaglia.

La narrazione si sviluppa attorno a una forma di pestilenza che si diffonde rapidamente, iniziando come una febbre emorragica e trasformando le vittime in ‘revenant’, esseri inquieti e non morti. Con l’avanzare del contagio, l’abbazia diventa un rifugio per disperati in cerca di salvezza, mentre i monaci si trovano a dover affrontare una scelta difficile: prendersi cura dei malati o difendere il sapere accumulato nei secoli. Questo conflitto interiore mette in luce i dilemmi morali che i religiosi devono affrontare, costringendoli a riflettere su cosa significhi realmente essere umani in un contesto di caos e morte.

Un cast di talento e una regia promettente

Il film Rapture segna il debutto alla regia di Jordan Tannahill, un commediografo e regista noto per la sua visione artistica. Le riprese si svolgeranno in Ungheria, un luogo scelto per la sua capacità di ricreare l’atmosfera storica necessaria alla narrazione. La produzione è supportata da un team di alto livello, tra cui Elevation Pictures, 2Am e Brookstreet Pictures, che contribuiranno a dare vita a questa ambiziosa opera.

Eli Arenson, noto per il suo lavoro in Lamb, ricoprirà il ruolo di direttore della fotografia, assicurando che ogni inquadratura catturi l’essenza inquietante della storia. La combinazione di un cast talentuoso e di una regia innovativa promette di offrire un’esperienza cinematografica coinvolgente e memorabile.

Le parole di Gabrielle Stewart e il contesto del film

Gabrielle Stewart, CEO di HanWay Films, ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando la visione unica di Tannahill per Rapture. Secondo Stewart, la capacità di combinare un horror di zombie con un’ambientazione storica autentica e personaggi complessi è una rarità nel panorama cinematografico attuale. La presenza di attori di fama come Will Poulter, Kit Connor e Manu Rios, insieme ad altri nomi che si uniranno al cast, è un ulteriore segnale della qualità e dell’ambizione del film.

Will Poulter e Kit Connor hanno già collaborato in Warfare, un film diretto da Alex Garland, mentre Manu Rios ha recentemente recitato in Strange Way of Life, diretto da Pedro Almodovar. Queste esperienze precedenti arricchiscono ulteriormente il progetto, promettendo performance di alto livello che contribuiranno a rendere Rapture un film da non perdere per gli appassionati del genere horror.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!