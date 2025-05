Inizia il conto alla rovescia per Wicked 2: il sequel atteso al cinema il 21 novembre 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo del cinema si prepara a un evento atteso da molti: il debutto di “Wicked: For Good“, il secondo capitolo della saga che ha conquistato il pubblico nel 2024. Con un teaser rilasciato di recente, il countdown è ufficialmente iniziato, segnando sei mesi esatti fino all’arrivo nelle sale cinematografiche. Questo sequel promette di portare nuovamente sul grande schermo la magia e le emozioni che hanno caratterizzato il primo film, rendendolo uno dei maggiori successi al botteghino dell’anno scorso.

Dettagli sul sequel e data di uscita

Wicked: For Good è atteso per il 21 novembre 2025, un periodo strategico che coincide con le festività natalizie, quando il pubblico è più propenso a recarsi al cinema. Il teaser, che ha catturato l’attenzione degli appassionati, offre un assaggio di ciò che ci aspetta, aumentando l’eccitazione attorno al film. La scelta di rilasciare il teaser ora, a sei mesi dalla premiere, è un chiaro segnale dell’intenzione di Universal Pictures di mantenere alta l’attenzione sul progetto.

Promozione e anticipazioni al CinemaCon 2025

Sebbene la campagna di marketing per “Wicked 2” non sia ancora ufficialmente iniziata, Universal ha già avviato le prime fasi di promozione. Durante il CinemaCon 2025, l’evento annuale dedicato all’industria cinematografica, è stato presentato il primo poster ufficiale del film. In questa immagine, le due protagoniste, Glinda, interpretata da Ariana Grande, ed Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, sono ritratte in un confronto visivo che suggerisce tensione e drammaticità. Questo poster ha suscitato grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, alimentando le speculazioni su cosa ci riserverà la trama.

Successo del primo film e aspettative per il sequel

Il primo capitolo di “Wicked” ha ottenuto un successo straordinario, incassando 755,7 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo ben 10 nomination agli Oscar 2025, tra cui quella per il Miglior film. Questo trionfo ha posto delle aspettative elevate per il sequel, con Universal che punta a replicare il successo del primo film. La risposta del pubblico e della critica sarà cruciale per determinare il futuro della saga, e il rilascio del teaser ha già creato un’atmosfera di attesa che potrebbe tradursi in un altro grande successo al botteghino.

Con l’arrivo di “Wicked: For Good“, i fan possono aspettarsi un mix di emozioni, musica e una narrazione avvincente che ha caratterizzato il primo film. La speranza è che, oltre al teaser, venga presto rilasciato un trailer esteso che possa offrire ulteriori dettagli sulla trama e sui personaggi, mantenendo viva l’attenzione e l’entusiasmo per questo attesissimo sequel.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!