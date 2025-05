Inizia il conclave per l’elezione del nuovo Papa: cinque film da non perdere sul tema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’elezione del nuovo Papa è un evento di grande rilevanza per la Chiesa Cattolica e per milioni di fedeli in tutto il mondo. Con l’inizio ufficiale del conclave, si presenta l’opportunità di esplorare il tema attraverso il cinema. Di seguito, proponiamo una selezione di cinque film che trattano la figura del pontefice e le dinamiche religiose, offrendo spunti di riflessione e intrattenimento.

L’uomo venuto dal Kremlino: intrighi e potere

Il film “L’uomo venuto dal Kremlino“, diretto da Michael Anderson nel 1968, è un’opera che unisce elementi di dramma e politica. La trama ruota attorno a un conclave imprevisto, in cui un prete russo si trova coinvolto in una rete di intrighi all’interno del Vaticano. I protagonisti, tra cui spiccano nomi illustri come Anthony Quinn, Laurence Olivier e Oskar Werner, offrono interpretazioni di grande spessore, rendendo il film un classico da riscoprire. La pellicola non solo intrattiene, ma invita anche a riflettere sulle relazioni tra potere religioso e politico, un tema sempre attuale.

La papessa: la leggenda di Giovanna

Un altro film da considerare è “La papessa“, diretto da Sönke Wortmann nel 2009. Questa pellicola si basa sulla leggenda medievale di Giovanna, una donna che, travestita da uomo, riesce a diventare Papa nell’855 d.C. La storia, pur essendo avvolta nel mistero e nella controversia, offre uno spunto interessante per discutere il ruolo delle donne nella storia della Chiesa. Attraverso una narrazione avvincente e una ricostruzione storica affascinante, “La papessa” invita a riflettere sulle limitazioni e le sfide affrontate dalle donne nel contesto religioso.

Angeli e demoni: un thriller avvincente

Per chi cerca un film più dinamico, “Angeli e demoni” di Ron Howard, uscito nel 2009, rappresenta un’ottima scelta. Basato sul bestseller di Dan Brown, il film segue le avventure di Robert Langdon, interpretato da Tom Hanks, mentre si muove tra Roma e il Vaticano per sventare un complotto che minaccia la Chiesa. Con una trama ricca di colpi di scena e un ritmo incalzante, “Angeli e demoni” riesce a mescolare elementi di thriller con riflessioni sulla fede e sull’istituzione ecclesiastica, rendendolo un’opera coinvolgente per gli appassionati del genere.

Habemus Papam: una fuga dal Vaticano

Nanni Moretti, nel 2011, presenta “Habemus Papam“, un film che affronta il tema del papato con un approccio più leggero e riflessivo. La storia si svolge subito dopo un conclave, quando il neo-eletto Papa, interpretato da Michel Piccoli, si trova in crisi e decide di fuggire dal Vaticano. Attraverso una narrazione che mescola momenti di comicità e introspezione, il film esplora le fragilità umane e le aspettative legate alla figura del Papa, offrendo uno sguardo inedito sulla vita all’interno delle mura vaticane.

I due Papi: un dialogo tra Benedetto XVI e Francesco

Infine, “I due Papi“, diretto da Fernando Meirelles nel 2019, si concentra sul rapporto tra Benedetto XVI e Papa Francesco. Interpretati da Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, i due protagonisti offrono un ritratto profondo e umano delle loro differenze e delle loro affinità. La pellicola, che si basa su eventi reali, esplora le sfide e le speranze che caratterizzano il pontificato contemporaneo, rendendo visibile il dialogo tra tradizione e modernità all’interno della Chiesa.

Con questi film, è possibile immergersi in storie che, pur essendo di fantasia, offrono spunti di riflessione sulla fede, il potere e le relazioni umane. Mentre il conclave si svolge, il cinema ci invita a esplorare le molteplici sfaccettature della figura papale e del suo impatto sulla società.

