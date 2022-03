Infinite Storm: Il trailer con Naomi Watts nella tempesta di neve

É stato rilasciato il trailer di “Infinite Storm” diretto da Małgorzata Szumowska con Naomi Watts protagonista. La pellicola è ispirata all’articolo di Ty Gagne “High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue” e uscirà nelle sale americane il 25 marzo.

Infinite Storm: il pericolo tra la neve

“Infinite Storm” segue la storia di Pam (Naomi Watts), un’esperta escursionista che, mentre sta scalando il Monte Washington, decide di tornare indietro prima di raggiungere la vetta poichè si rende conto che si sta per avvicinare un’enorme bufera di neve.

Sulla strada del ritorno, Pam incontra uno sconosciuto in pericolo, che prova a portare in salvo con sé, prima che entrambi restino intrappolati permanentemente nella tempesta.

Il trailer ci mostra il territorio ostile del Monte Washington nel New Hampshire sottoposto alle intemperie della bufera.

“Infinite Storm” è un thriller di sopravvivenza emotivamente forte. Il film è basato su una storia vera e già questo sembra aumentare l’ansia per l’esito della storia raccontata.

Quel che mostra il trailer

Pam si prepara a fare il suo viaggio per provare a raggiungere la vetta in totale solitudine. Questa impresa sembra preoccupare particolarmente il personaggio interpretato da Denis O’Hare, che sembra essere una specie di negoziante locale. Pam giustifica la sua ‘follia’ scherzando sul fatto che scalare la montagna è meno costoso della terapia e da lì inizia il suo viaggio.

Dopo varie immagini di Pam che scala la montagna ci si rende conto che il vento sta crescendo, mentre il cielo diventa sempre più minaccioso. Pam decide di tornare indietro prima che la tempesta diventi pericolosa. Mentre sta scendendo incontra un uomo sull’orlo della scogliera (Billy Howle) che non riesce a parlare a causa del freddo. Pam sceglie di chiamarlo John e prova, con enorme difficoltà, ad aiutarlo nel tentativo di salvargli la vita.

Successivamente vediamo Pam che cade in una buca e John che scivola in un fiume gelido nel cuore della notte. Vediamo anche scorci della vita familiare di Pam con una figlia che non si capisce bene se sia viva o morta.

Ecco il trailer