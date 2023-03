“Indiana Jones e il Quadrante del Destino”: le nuove FOTO del quinto capitolo dell’iconico franchise

Cresce sempre più la fervida attesa per l’arrivo di “Indiana Jones e il quadrante del destino“, quindi capitolo della celebre saga, che per la prima volta non sarà diretto da Steven Spielberg. Ecco le nuove foto esclusive del film.

Le nuove FOTO di “Indiana Jones e il quadrante del destino”

Sarà diretto da James Mangold, noto ai più per la regia di ottimi film come “Cop Land“, che annoverava nel cast Sylvester Stallone, Robert De Niro e Harvey Keitel e per il cupo cinecomics “Logan” che chiudeva le narrazioni del personaggio di Wolverine, ma anche per il dramma psicologico “Ragazze interrotte” (1999) con protagoniste Angelina Jolie e Wynona Rider.

In una delle nuove foto vediamo proprio James Mangold, dotato di mascherina anti-covid al fianco dell’attore scandinavo Mads Mikkelsen, sul set.

Mads Mikkelsen e il regista James Mangold sul set di Indiana Jones e il quadrante del destino

Il quinto attesissimo capitolo sarà prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale “I predatori dell’arca perduta” nel 1981.

Mads Mikkelsen nei panni di Jurgen Voller

Harrison Ford nei panni del leggendario Indiana Jones

“Indiana Jones e il quadrante del destino” arriverà in sala questa estate, il 30 giugno 2023 negli Stati Uniti. Nello stesso periodo è prevista l’uscita anche nelle sale del nostro paese. Ed è già fervida l’attesa, come con ogni grande franchise che si rispetti, anche il vecchio archeologo Jones tiene botta ad oltre 40 anni dal suo esordio al cinema.

Boyd Holbrook in una scena del film

Di seguito vediamo anche il trailer del film Indiana Jones e il quadrante del destino in arrivo questa estate.