“Indiana Jones 5”: quando sarà disponibile in streaming su Dinsey+

Indiana Jones 5 è sbarcato da pochi giorni in tutte le sale cinematografiche. Il nuovo capitolo della saga con il titolo “Il Quadrante del Destino” sarà l’ultimo titolo con protagonista Harrison Ford. L’attore ha infatti dichiarato apertamente che questa sarà l’ultima volta che indosserà i panni dell’archeologo più famoso del mondo. Grazie a questa nuova uscita i titoli della saga sono tornati in voga e la domanda più ricorrente è la seguente: “quando sarà possibile vedere quest’ultimo capitolo in streaming su Disney+?”.

Partiamo dal presupposto che secondo noi è necessario sostenere le sale cinematografiche. Se siete appassionati di cinema e in modo particolare di questa saga, vi invitiamo prima di tutto a vedere Indiana Jones 5 in sala. Un altro motivo per cui vale la pena vederlo al cinema è che l’atmosfera che si crea all’interno della sala è unica, soprattutto quando si assiste al ritorno di capolavori come questo. Ovviamente è lecito anche desiderare di poter rivedere tutti i film in casa, magari per una maratona con gli amici o con la propria famiglia. In questo caso dovremo attendere più o meno dai 45 ai 60 giorni prima che venga inserito all’interno della libreria digitale di Disney+.

Come successo con altri titoli come ad esempio: Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Thor: Love and Thunder, Black Panther: Wakanda Forever e Ant-Man and the Wasp: Quantumania, sono divenuti disponibili per lo streaming all’incirca entro lo stesso lasso di tempo dall’uscita al cinema. Questo vuol dire che Indiana Jones e il Quadrante del Destino potrebbe arrivare su Disney+ entro la fine dell’autunno.

Di seguito vi lasciamo la trama del film ed il trailer ufficiale: