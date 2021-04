Indiana Jones 5, Mad Mikkelsen si aggiunge al cast

Mad Mikkelsen si unisce ad Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge nel nuovo capitolo della celebre saga

Mad Mikkelsen in “Indiana Jones 5”

Mads Mikkelsen ha trovato un nuovo franchise dopo James Bond (Casino Royale), MCU (Doctor Strange), Star Wars (Rogue One) e Harry Potter (Animali fantastici 3) con l’attore danese che si unirà a Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge in “Indiana Jones 5”.

Il nuovo capitolo del franchise sarà opera del regista James Mangold con la supervisione di Steven Spielberg, che produrrà insieme a Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel. Lucasfilm mira ad avviare la produzione quest’estate, poiché la Disney dovrebbe rilasciare Indy 5 il 29 luglio 2022.

I dettagli della trama e il ruolo di Mikkelsen rimangono segreti, ma sappiamo che il premio Oscar John Williams tornerà per comporre la colonna sonora, che includerà ancora una volta il tema iconico di Indy.

I progetti di Mikkelsen

Mikkelsen ha recentemente firmato per sostituire Johnny Depp nei panni di Grindewald nel franchise di “Animali Fantastici” ed ha recitato in “Another Round“, che dovrebbe vincere l’Oscar per il miglior lungometraggio internazionale alla fine di questo mese. Inoltre comparirà prossimamente anche nel revenge movie “Riders of Justice”. Deadline ha svelato la notizia del suo casting in “Indiana Jones 5”, e forse questa potrebbe essere la giusta occasione per convincere Gaumont a tornare sulla serie TV “Hannibal” che ha reso famoso l’attore danese.

Luca Francesconi

16/04/2021