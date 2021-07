Indiana Jones 5: le immagini di Phoebe Waler-Bride sul set del film

Le nuove foto dal set di “Indiana Jones 5” mostrano Phoebe Waller-Bridge con vestiti degli anni ’60. Il prossimo capitolo del franchise sarà probabilmente distribuito nelle sale il prossimo luglio.

Indiana Jones 5: le immagini dal set e il cast

Le immagini di Phoebe Waller-Bridge sul set delle riprese di “Indiana Jones 5” hanno iniziato a emergere sul web, mostrando quella che sembra essere l’attrice alla fine degli anni ’60. Le foto mostrano Waller-Bridge dallo stile hippie. L’attrice è stata scelta per il quinto episodio del franchise di Indiana Jones ad aprile in un ruolo attualmente sconosciuto.

Oltre a Waller-Bridge, il cast di “Indiana Jones 5” è composto da Harrison Ford, nonché da Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson e Toby Jones. Oltre a questi nomi impressionanti, anche Antonio Banderas si è appena unito all’ensemble. Al momento non sono disponibili dettagli sulla trama e l’unico aspetto della storia del film attualmente noto è il fatto che Jones è ancora sposato con Marion Ravenwood. Tuttavia, Karen Allen, che in precedenza aveva interpretato Marion nei precedenti capitoli del franchise, non è stata ancora confermata per tornare per il quinto film.

Ritardi nella realizzazione del film

James Mangold, che ha diretto “Logan” e “Ford v Ferrari”, sta dirigendo il film da una sceneggiatura da lui stesso creata. La produzione del film è iniziata nel Regno Unito il 4 giugno di quest’anno. Si sono verificate diverse controversie sul set, tra cui lamentele da una residenza privata e Harrison Ford per un infortunio alla spalla. Tuttavia, la produzione sta ancora andando forte e la troupe sta lavorando per evitare ulteriori incidenti.

Il quinto capitolo delle avventure di Indy è attualmente previsto per il cinema il 29 luglio 2022. Poiché le riprese sono in corso da quasi due mesi, sicuramente più immagini, teaser e dettagli della trama verranno presto verranno rilasciati.

Francesca Reale

16/07/2021