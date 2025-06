Incontro tra Jonathan Roumie e Papa Leone XIV: un momento significativo prima della nuova stagione di The Chosen One

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A pochi mesi dal rilascio del trailer ufficiale della quinta stagione di The Chosen One, che avrà come tema centrale l’Ultima Cena, si è svolto un incontro di grande rilevanza tra l’attore Jonathan Roumie, noto per il suo ruolo di Gesù nella serie, e Papa Leone XIV. Questo incontro ha catturato l’attenzione dei media e dei fan, sottolineando l’importanza della fede e della connessione spirituale.

Un incontro speciale al Vaticano

L’incontro tra Jonathan Roumie e Papa Leone XIV ha avuto luogo presso il Vaticano, dove l’attore e alcuni membri del cast e della troupe di The Chosen One hanno avuto l’opportunità di visitare il Pontefice. Una foto dell’incontro è stata condivisa sull’account Instagram ufficiale di Papa Leone XIV, accompagnata da una didascalia che riflette sull’importanza della fede: “Ogni volta che compiamo un atto di fede rivolto a Gesù, cresciamo nella nostra connessione con Lui e la Sua grazia ci viene immediatamente concessa”. Questo messaggio ha risuonato profondamente tra i seguaci della serie e i fedeli, evidenziando il legame tra la narrazione della serie e la spiritualità.

La storia di Jonathan Roumie e il suo legame con il Vaticano

Jonathan Roumie non è nuovo a incontri significativi con la Chiesa. In passato, ha avuto l’onore di incontrare il defunto Papa Francesco, un evento che ha lasciato un’impronta duratura nella sua vita. Roumie ha espresso la sua emozione per l’elezione di Papa Leone XIV, dichiarando: “Quando Papa Leone XIV è stato eletto ho pianto, perché non avrei mai pensato di vedere un papa americano in vita mia”. La possibilità di comunicare con il Pontefice nella propria lingua madre ha rappresentato per lui un’esperienza unica e toccante.

Proiezione del quarto episodio e anticipazioni sulla nuova stagione

Durante la visita al Vaticano, il cast di The Chosen One ha avuto l’opportunità di proiettare il quarto episodio della nuova stagione, intitolato “The Same Coin“, presso il cinema Filmoteca del Vaticano. Questo evento ha segnato un momento di celebrazione per la serie, che si prepara a debuttare in Italia il mese prossimo. La quinta stagione promette di approfondire temi di grande rilevanza spirituale e culturale, continuando il racconto che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Futuro della saga di The Chosen One

La saga di The Chosen One non si ferma con la quinta stagione, poiché sono già in programma le seste e settima stagioni. Questo impegno a lungo termine dimostra il successo e l’impatto che la serie ha avuto nel panorama televisivo e culturale. Inoltre, si segnala che quest’estate in Italia inizieranno le riprese de “La Resurrezione di Cristo“, un nuovo film di Mel Gibson che funge da sequel de “La Passione di Cristo“. Questo progetto attira l’attenzione per la sua potenziale capacità di continuare a esplorare temi di fede e redenzione, in linea con il messaggio di The Chosen One.

