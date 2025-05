Incanto: il nuovo film di Pier Paolo Paganelli in arrivo nei cinema il 3 luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo del cinema italiano si prepara a un nuovo affascinante racconto con “Incanto”, un film diretto da Pier Paolo Paganelli. Questa pellicola, che promette di incantare il pubblico, sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 3 luglio 2025, grazie alla distribuzione di Adler Entertainment. Il cast è composto da talenti del panorama cinematografico italiano, tra cui la giovane Mia McGovern Zaini, affiancata da nomi noti come Vittoria Puccini, Greg, Giorgio Panariello, Stefano Pesce e Giorgio Colangeli.

La trama di Incanto: un viaggio nel mondo del circo e della fantasia

“Incanto” racconta la storia di Margot, una bambina di dieci anni interpretata da Mia McGovern Zaini, che si trova ad affrontare una dura realtà dopo la morte dei genitori. Orfana e costretta a vivere in una villa di famiglia trasformata in orfanotrofio, Margot deve fare i conti con la governante Felicia, interpretata da Vittoria Puccini, che ha piani sinistri per il suo futuro. Felicia, con l’aiuto del suo complice Max , sfrutta i bambini dell’orfanotrofio per accedere all’ingente patrimonio della famiglia.

La situazione di Margot si complica ulteriormente quando, a causa della sua tristezza, smette di parlare. Tuttavia, la sua vita prende una svolta inaspettata quando riesce a fuggire e trova rifugio in un circo accogliente. Qui, il clown bianco Charlie le rivela che il tendone del circo racchiude una magia speciale, capace di aiutarla a ritrovare la voce e la sua identità. La storia si sviluppa attorno alla lotta di Margot per sfuggire alle grinfie di Felicia e per scoprire il potere dell’immaginazione e della gentilezza.

Il regista Pier Paolo Paganelli e il suo percorso artistico

Pier Paolo Paganelli, regista e cosceneggiatore di “Incanto”, ha una carriera consolidata nel panorama cinematografico italiano. Recentemente ha diretto per Sky il docufilm “Fuorigioco – una storia di vita e di sport”, dedicato alla figura di Beppe Signori. Paganelli ha già dimostrato il suo talento nel 2014 con il cortometraggio animato in stop-motion “La valigia sull’Alzheimer”, che ha ricevuto nomination ai prestigiosi David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

“Incanto” rappresenta una nuova sfida per il regista, che ha collaborato alla sceneggiatura con Jacopo Del Giudice e Davide Rossetti. La pellicola è una coproduzione tra Propaganda Italia, Rai Cinema, Potemkino e Shelter Prod, e si preannuncia come un’opera che unisce elementi di fantasia e riflessione, portando il pubblico a esplorare temi profondi come l’identità e la resilienza.

Un cast ricco di talenti e collaborazioni

Il cast di “Incanto” è composto da un mix di attori affermati e giovani promesse. Oltre a Mia McGovern Zaini e Vittoria Puccini, il film vede la partecipazione di Giorgio Panariello, Stefano Pesce, Giorgio Colangeli e Greg, tutti pronti a dare vita a personaggi indimenticabili. La presenza di attori come Zackary Delmas, Paolo Sassanelli, Andrea Bosca, Lorenzo Nohman e Massimo Pio Giunto arricchisce ulteriormente il progetto, promettendo una performance di alto livello.

La pellicola si propone di attrarre un pubblico variegato, grazie alla sua combinazione di elementi fantastici e tematiche universali. “Incanto” non è solo un film per bambini, ma un racconto che parla a tutti, invitando a riflettere sull’importanza della gentilezza e della creatività nel superare le avversità.

Con l’arrivo di “Incanto” nei cinema, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in una storia che celebra la magia dell’arte e del circo, offrendo un messaggio di speranza e rinascita.

