Inaugurata la Fondazione Roma Lazio Film Commission: un nuovo capitolo per il cinema e l’audiovisivo

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La serata di ieri ha segnato un momento significativo per il panorama cinematografico romano e laziale con l’inaugurazione della Fondazione Roma Lazio Film Commission. L’evento, che si è svolto sulla terrazza del Rhinoceros a Roma, ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo della cultura e delle istituzioni. La Fondazione si propone di diventare un punto di riferimento per il settore del cinema e dell’audiovisivo, puntando a riformare e potenziare l’intero comparto nella regione, già leader in Italia per numero di imprese attive nel settore.

Obiettivi e struttura della nuova fondazione

La Fondazione Roma Lazio Film Commission ha come obiettivo primario quello di rafforzare la posizione della regione nel contesto europeo, dove il Lazio si colloca al secondo posto per investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. Con 2.400 aziende operanti nel settore e circa 13.000 professionisti impiegati nella produzione di film, video e programmi televisivi, la Fondazione mira a consolidare ulteriormente queste cifre. Il nuovo Consiglio di amministrazione, composto dalla presidente Maria Giuseppina Troccoli, dal vicepresidente Christian Uva e dall’amministratore delegato Lorenza Lei, rappresenta un passo importante verso una governance più efficace e orientata al futuro.

Lorenza Lei ha dichiarato che “le produzioni hanno bisogno di certezze e noi possiamo fare la differenza”, evidenziando l’importanza di un ambiente stabile e supportivo per gli operatori del settore. La Fondazione si propone di fornire un supporto concreto alle aziende locali, promuovendo la crescita professionale e creando opportunità sia a livello nazionale che internazionale.

Formazione e sviluppo professionale

Uno degli asset fondamentali della Fondazione è la formazione. In questo contesto, è stato annunciato un progetto di eccellenza finanziato con il Fondo Sociale Europeo, che prevede l’istituzione della Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté. Questa scuola offrirà corsi gratuiti per formare le principali figure professionali del cinema, contribuendo così a creare una nuova generazione di talenti. Maria Giuseppina Troccoli ha sottolineato l’importanza di investire nei talenti di domani, non solo per registi e attori, ma anche per tutte le maestranze che operano dietro le quinte e che sono fondamentali per il successo delle produzioni.

Durante la serata di inaugurazione, molti volti noti del cinema italiano, tra cui Valerio Mastandrea, Vittoria Puccini e Michele Placido, hanno partecipato all’evento, testimoniando l’interesse e il supporto del settore per questa iniziativa. È stato annunciato che la Fondazione si impegnerà a offrire percorsi di sostegno sia finanziari che tecnici per rispondere alle esigenze specifiche di produzione e distribuzione.

Sviluppo territoriale e opportunità di crescita

Un altro aspetto cruciale della Fondazione è l’apertura di sportelli territoriali nel Lazio, pensati per favorire uno sviluppo più capillare e diffuso del settore cinematografico. Questi sportelli offriranno supporto alle produzioni, facilitando il lavoro degli operatori attraverso una guida alla produzione e una lista di location “film friendly”. L’approccio integrato e innovativo mira a rendere il Lazio un ambiente più favorevole per le produzioni cinematografiche, coinvolgendo attivamente tutte le professionalità, dai casting director agli agenti.

La Fondazione si propone di diventare una piattaforma condivisa, capace di raccogliere le sfide del futuro e di favorire un sistema coeso e aperto alle opportunità. L’obiettivo è sostenere lo sviluppo economico, culturale e sociale della regione, con uno sguardo attento alle dinamiche internazionali.

Promozione delle coproduzioni internazionali

Infine, la Fondazione Roma Lazio Film Commission si impegnerà a promuovere le coproduzioni internazionali, partecipando attivamente ai principali mercati e festival del settore. Questo approccio ha l’intento di mostrare le potenzialità del territorio laziale e di creare nuove opportunità di crescita per tutti i professionisti coinvolti nel settore. Lorenza Lei ha concluso affermando che la Fondazione accompagnerà le produzioni sia a livello di assistenza che di logistica, sottolineando l’importanza di attrarre nuovi progetti e investimenti per costruire insieme un futuro ricco di opportunità.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!