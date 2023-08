In “The Witcher 3” sono stati introdotti i Ratti: in che modo influenzeranno la storia?

The Witcher è una delle serie fantasy più apprezzate degli ultimi anni. Con la pubblicazione della terza stagione, l’ultima con Henry Cavill come protagonista, hanno introdotto la figura dei Ratti. Si tratta di un gruppo di giovanissimi criminali che potrebbe influenzare la trama ed il percorso di Ciri nei prossimi episodi.

Tutti i fan della serie, dopo la visione dell’ultimo episodio della terza stagione sono rimasti molto sorpresi dalla presentazione di questo nuovo gruppo di criminali, denominati Ratti. Nell’ultima puntata infatti, aiuteranno Ciri, interpretata da Freya Allan, a sbarazzarsi della persona che l’aveva rapita. In che modo quindi questo gruppo di criminali influenzerà la trama futura della serie ed il percorso di Ciri? Oggi proveremo a formulare delle ipotesi a riguardo.

Quest’ultima stagione, come ricordato dai milioni di fan in protesta, sarà l’ultima con al centro l’amatissimo attore Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Al suo posto, come ricordato più volte, troveremo Liam Hemsworth. La trama della quarta stagione quindi, sulla base dell’ultimo episodio della terza, potrebbe concentrarsi soprattutto sul percorso intrapreso da Ciri. La principessa dimostrerà a questo gruppo di giovani criminali le sue capacità. Per liberarsi dal suo rapitore infatti, impugnerà una spada facendolo fuori, dando dimostrazione di coraggio e sangue freddo.

Ciri si presenterà al gruppo di criminali come Falka e questa scelta la porterà a seguire una via molto più oscura e difficile. Nei romanzi di Andrzej Sapkowski, questi adolescenti criminali hanno un atteggiamento simile a quello di Robin Hood, con una sottile differenza. Piuttosto che rubare ai ricchi per sfamare i poveri, preferiscono rubare per poter vivere in maniera agiata. Il gruppo è composto da: Iskra (Aggy K. Adams), Kayleigh (Fabian McCallum), Reef (Juliette Alexandra), Asse (Connor Crawford), Giselher (Ben Radcliffe), Mistle (Christelle Elwin). Sembra quindi che la principessa vivrà un momento piuttosto buio, che dovrebbe comunque concludersi con l’arrivo di Leo Bonhart, un violento mercenario.