In lavorazione un film su Michael Jackson

La Lionsgate distribuirà un nuovo film biografico su Michael Jackson che sarà prodotto da Graham King produttore di “Bohemian Rhapsody”. Il film è stato realizzato con l’autorizzazione degli eredi di Michael Jackson, il che potrebbe condizionare il modo in cui affronterà le molteplici accuse di abusi sessuali su minori mosse contro il Re del Pop nel corso della sua carriera e dopo la sua morte nel 2009.

Michael Jackson la sua vita in un biopic

Intitolato “Michael”, il film sarà prodotto da King, che ha fatto un lavoro simile con Freddie Mercury. La sceneggiatura è del tre volte candidato all’Oscar John Logan. King e Logan avevano già collaborato a “The Aviator” di Martin Scorsese. John Branca e John McClain, in rappresentanza degli eredi del cantante, seguiranno la lavorazione con King, che ben conosce la famiglia Jackson da più di quarant’anni. Lionsgate distribuirà il film in tutto il mondo.

Molto probabilmente verrà taciuto il lato oscuro dell’artista emerso, in seguito alle accuse di molestie sessuali, accuse che Jackson ha sempre negato. Il cantante è stato processato per molestie su minori nel 2003 e ritenuto non colpevole. Il cantante è morto nel 2009 a 50 anni e ha sempre mantenuto la sua innocenza, ma il suo ricordo continua ad essere offuscato. Un documentario della HBO del 2019 “Leaving Neverland” includeva una nuova serie di accuse del coreografo Wade Robson e dell’ex attore bambino James Safechuck, i quali avevano entrambi documentato le relazioni con il defunto cantante sin dall’infanzia.

Il re del pop e le sue esibizioni più iconiche

Secondo un comunicato stampa che annuncia l’accordo di distribuzione, “’Michael’ offrirà al pubblico un ritratto approfondito dell’uomo complicato che è diventato il re del pop. Darà vita alle esibizioni più iconiche di Jackson in quanto fornisce una visione informata del processo artistico e della vita personale dell’intrattenitore”.

King ha aggiunto: “Ho incontrato per la prima volta la famiglia Jackson nel 1981 e sono onorato di portare la loro eredità sul grande schermo. Seduto al Dodger Stadium a guardare il Victory Tour, non avrei mai immaginato che quasi 38 anni dopo avrei avuto il privilegio di far parte di questo film”.

L’elenco dei successi pop di Jackson include “Billie Jean”, “Beat It”, “Thriller”, “The Way You Make Me Feel” e “Man in the Mirror”. I brani di Michael Jackson sono tra i più venduti nella storia della musica con vendite record stimate di oltre 400 milioni.

Roberta Rosella

08/02/2022