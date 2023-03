In arrivo un nuovo film sul Cavaliere Oscuro, si scontrerà con Spider-Man

È ufficialmente in arrivo un nuovo film dedicato al Cavaliere Oscuro e si scontrerà direttamente con Spider-Man. Il personaggio è da sempre uno dei preferiti tra tutti nel mondo DC. Grazie al successo ottenuto nel corso dei decenni, i produttori hanno deciso di creare un nuovo film sul Cavaliere oscuro, dopo il sequel con Robert Pattinson, The Batman, e a The Brave and the Bold. La scelta è significativa, il personaggio di Batman è più vivo che mai nel cuore dei fan e i nuovi rumors non fanno che alimentare la loro curiosità.

Abbiamo già parlato del ritorno di questo personaggio anche nel film The Flash. Nel film avremo un probabile ritorno di due attori che in passato hanno indossato le stesse vesti di questo personaggio, Micheal Keaton e Ben Affleck. La scelta di James Gunn di rivoluzionare il DC Universe, passa soprattutto dalla produzione di un ulteriore film sul Cavaliere Oscuro, che concorrerà direttamente con il personaggio della Marvel, Spider-Man. I rumors arrivano direttamente dal The Hot Mic Podcast e Jeff Sneider. Secondo quanto scoperto infatti, la Warner Bros avrebbe in programma un nuovo film animato dedicato a Batman Beyond. Come detto in precedenza il film farà concorrenza a Spider-Man: Un Nuovo Universo, la pellicola che è riuscita a trionfare agli Oscar.

Batman Beyond è una serie animata uscita in Italia con il titolo Batman of the Future. È stata pubblicata tra il 1999 e il 2002, come sequel delle più famose Batman e Batman – Cavaliere della notte, create da Bruce Timm. Ambientata quarant’anni dopo gli eventi del Cavaliere della Notte, ha come protagonista il giovane Terry McGinnis, il nuovo pipistrello di Gotham. Questo personaggio sarà guidato da Bruce Wayne e si noterà subito la particolarità della serie, che darà spazio all’aspetto fantascientifico e cyberpunk dell’eroe.

Il progetto di un film su Batman Beyond sarebbe in cantiere da anni. Forse verrà alla luce proprio sotto la gestione di Gunn e Safran e chissà se a scrivere la sceneggiatura sarà proprio Daniel Casey, lo sceneggiatore di Fast & Furious 9. Lo sceneggiatore infatti avrebbe già scritto numerose versioni dello script per Batman Beyond. Non ci resta che attendere novità sulla vicenda.