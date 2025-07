In arrivo il sequel di The Social Network: la storia di Frances Haugen al centro della trama

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia del sequel di “The Social Network” ha suscitato un notevole interesse tra gli appassionati di cinema e tecnologia. Dopo anni di speculazioni, è stata confermata la realizzazione di un nuovo capitolo che si concentrerà su Frances Haugen, l’ex product manager di Facebook che ha rivelato informazioni scottanti sull’azienda. Aaron Sorkin, sceneggiatore del film originale, tornerà non solo a scrivere la sceneggiatura, ma anche a dirigere il progetto, promettendo di esplorare tematiche attuali e rilevanti.

La nuova direzione della trama

Secondo quanto riportato da World of Reel, il sequel di “The Social Network” si distaccherà dalla figura di Mark Zuckerberg, interpretato da Jesse Eisenberg, per focalizzarsi su Frances Haugen. La sua testimonianza, avvenuta nel 2021, ha avuto un impatto significativo nel dibattito pubblico riguardo l’influenza dei social media sulla società. La sceneggiatura di Sorkin si propone di narrare il coraggioso atto di Haugen, che ha deciso di divulgare documenti interni di Facebook, noti come “The Facebook Papers”. Questi documenti hanno rivelato la negligenza dell’azienda riguardo a ricerche interne su temi delicati come la disinformazione, l’incitamento all’odio e la salute mentale degli adolescenti.

Frances Haugen ha messo in luce come Facebook abbia ignorato avvertimenti e ricerche che avrebbero potuto prevenire danni significativi, specialmente tra i giovani utenti. La sua storia rappresenta un’importante riflessione sui dilemmi etici che circondano le piattaforme social e il loro impatto sulla società contemporanea.

Il contesto di “The Social Network”

Il primo film, diretto da David Fincher e uscito nel 2010, ha raccontato l’ascesa di Mark Zuckerberg e la creazione di Facebook, un social network che ha rivoluzionato il modo in cui le persone comunicano. La pellicola ha ottenuto un grande successo, diventando un cult tra i film biografici e vincendo numerosi premi, tra cui tre Premi Oscar. Sorkin, durante un’intervista nel 2021, ha espresso il desiderio di esplorare le conseguenze del potere di Facebook sulla democrazia, suggerendo che un sequel potrebbe approfondire come il social network abbia influenzato eventi significativi, come l’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti nel 2021.

Frances Haugen: l’informatrice che ha scosso Facebook

Frances Haugen ha rivelato la sua identità di informatrice durante un’intervista con il programma “60 Minutes” della BBC il 3 ottobre 2021. In quell’occasione, ha discusso del programma di Facebook chiamato “Integrità civica”, creato per combattere la disinformazione e proteggere la sicurezza elettorale. Tuttavia, Haugen ha denunciato che il programma è stato sciolto dopo le elezioni del 2020, un’azione che ha definito un “tradimento della democrazia”. La sua testimonianza ha avuto un impatto notevole, portando a interrogazioni da parte del Congresso e incontri con funzionari dell’Unione Europea.

Haugen ha anche condiviso la sua preoccupazione riguardo ai conflitti di interesse all’interno di Facebook, affermando che l’azienda ha spesso privilegiato i propri interessi economici rispetto al benessere pubblico. Le sue rivelazioni hanno acceso un dibattito globale sull’etica delle piattaforme social e sulla responsabilità delle aziende tecnologiche nei confronti dei loro utenti.

Aspettative per il sequel

Con il sequel di “The Social Network” in fase di sviluppo, le aspettative sono alte. La scelta di focalizzarsi su Frances Haugen offre l’opportunità di esplorare temi complessi e attuali, come la responsabilità delle aziende tecnologiche e l’impatto dei social media sulla società. La direzione di Aaron Sorkin, noto per la sua abilità nel trattare argomenti di rilevanza sociale, promette di portare sul grande schermo una narrazione coinvolgente e provocatoria. Gli appassionati di cinema e tecnologia attendono con interesse di vedere come questa nuova storia si svilupperà e quali messaggi porterà al pubblico.

