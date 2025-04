“In a Violent Nature”: il controverso slasher che ha colpito il pubblico americano ora in home video in Italia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “In a Violent Nature”, diretto da Chris Nash, ha suscitato reazioni contrastanti nel pubblico americano, diventando un argomento di discussione dopo la sua presentazione al Sundance Film Festival. Con un mix di elementi horror e ambizioni artistiche, il film ha attirato l’attenzione di critici e spettatori, compreso il celebre scrittore Stephen King, che ha descritto il killer del film come “il Minion più terrificante del mondo”. Ora, grazie a Eagle Pictures, il film è finalmente disponibile in Italia in un’edizione home video di alta qualità, offrendo l’opportunità di esplorare questa opera controversa.

Un’esperienza horror unica

“In a Violent Nature” si distingue per la sua narrazione che offre una prospettiva inusuale, quella del killer. Questo approccio innovativo è accompagnato da una combinazione di splatter e una narrazione lenta, che ricorda i film di Kieslowski. La pellicola riesce a mescolare il linguaggio visivo di un videogioco con atmosfere tipiche di registi come Gus Van Sant, creando un contrasto tra la bellezza della natura e la brutalità della violenza. Il film si propone quindi come un esperimento audace, invitando gli spettatori a riflettere sulla natura del male e sulla sua rappresentazione nel cinema horror.

La trama e il killer

La storia di “In a Violent Nature” inizia con un gesto apparentemente innocuo: un gruppo di ragazzi ruba una collanina in un cimitero situato in una foresta. Questo atto scatenante porta alla resurrezione di un’entità simile a uno zombie, che indossa una maschera e inizia a seminare il terrore. Il killer, noto come Johnny, diventa il fulcro della narrazione, e il pubblico è costretto a seguirlo nel suo cammino di distruzione. La pellicola si sofferma su momenti di calma interrotti da efferati omicidi, creando un’atmosfera di tensione palpabile. La scelta di raccontare la storia dal punto di vista del killer offre una nuova dimensione all’horror, spingendo gli spettatori a confrontarsi con la psicologia del personaggio.

Un ritmo dilatato e scene memorabili

Uno degli aspetti più controversi di “In a Violent Nature” è il suo ritmo lento. Le sequenze di omicidio sono presentate con una calma inquietante, quasi come se il killer stesse partecipando a un picnic macabro. Questa scelta stilistica, sebbene possa risultare noiosa per alcuni, permette di esplorare la mente del protagonista e di riflettere sulla violenza in modo più profondo. Le scene di squartamento, realizzate con effetti speciali artigianali, sono tanto disgustose quanto affascinanti, e contribuiscono a creare un’atmosfera di inquietudine. Tuttavia, il film rischia di perdere l’attenzione del pubblico a causa della sua lunghezza e della mancanza di sviluppo dei personaggi delle vittime.

Il sound design e la tensione finale

Un elemento fondamentale che sostiene l’atmosfera di “In a Violent Nature” è il sound design. Nonostante i dialoghi siano ridotti al minimo e la colonna sonora sia assente, i suoni naturali e i rumori provocati dalla violenza giocano un ruolo cruciale nel coinvolgere lo spettatore. I passi pesanti del killer, il fruscio delle foglie e il rumore del macchinario per il legno creano un’esperienza immersiva che amplifica la tensione. La parte finale del film, caratterizzata da una svolta inaspettata, sposta l’attenzione dalla figura del killer alla protagonista, che diventa l’unica sopravvissuta. Questo cambio di prospettiva aumenta la suspense, costringendo il pubblico a immedesimarsi nella vittima e a interrogarsi su cosa accadrà.

L’edizione home video

Ora disponibile in Italia, “In a Violent Nature” è stato rilasciato in un’edizione blu-ray di alta qualità da Eagle Pictures. Questa edizione include una slipcover, un booklet e due cartoline, rendendola un oggetto da collezione per gli appassionati del genere. Il video, sebbene presentato con un certo grado di grana a causa del budget limitato, riesce a catturare l’estetica sporca e inquietante del film. L’audio in DTS HD 5.1 offre un’esperienza sonora coinvolgente, con un’ottima riproduzione dei suoni naturali e delle scene di violenza. Gli extra, tra cui il trailer originale e un dietro le quinte, arricchiscono ulteriormente l’esperienza per i fan del film.

