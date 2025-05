Eli Roth torna al cinema con “Ice Cream Man”: un horror audace e disturbante in arrivo nel 2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Eli Roth, noto regista di film horror, è pronto a tornare dietro la macchina da presa con un nuovo progetto che promette di spaventare e sorprendere il pubblico. Dopo il successo di “Thanksgiving“, Roth ha annunciato il suo prossimo film, “Ice Cream Man“, descritto come il suo lavoro “più folle e terrificante” fino ad oggi. Questa pellicola, caratterizzata da un’atmosfera cupa e inquietante, è stata finanziata e prodotta da Media Capital Technologies e The Horror Section, la nuova etichetta di Roth.

La trama di “Ice Cream Man”

La storia di “Ice Cream Man” si svolge in una cittadina che all’apparenza sembra perfetta, ma che viene sconvolta da eventi inquietanti. Un gelataio sinistro inizia a distribuire dolci ai bambini, ma le sue prelibatezze portano con sé conseguenze terrificanti. Sebbene i dettagli specifici della trama non siano stati rivelati, Roth ha dichiarato che l’idea è frutto di oltre vent’anni di lavoro e che, in passato, i principali studi cinematografici avevano esitato a finanziare un progetto così audace, temendo la sua carica sovversiva.

Il processo creativo di Eli Roth

Eli Roth non solo dirige il film, ma ha anche scritto la sceneggiatura, basata su un soggetto originale che ha sviluppato nel corso degli anni. Con la creazione di The Horror Section, Roth ha trovato l’opportunità di dare vita a progetti indipendenti e audaci, mirati a restituire al genere horror la sua essenza più estrema. Questo film rappresenta un’importante evoluzione nella carriera del regista, che ha sempre cercato di esplorare i confini del genere.

Produzione e distribuzione del film

“Ice Cream Man” sarà prodotto da Eli Roth insieme a Christopher Woodrow e Raj Singh per MCT, e da Kate Harrison per Cream. Tra i produttori esecutivi ci sono anche Connor DiGregorio ed Eli Massillon e Jon Schnaars . La gestione delle vendite internazionali del film è affidata a WME Independent, e il film sarà presentato ufficialmente al mercato di Cannes. L’uscita nelle sale è prevista per il secondo trimestre del 2026, con le riprese che inizieranno in estate in Canada.

L’importanza di “Ice Cream Man” per Eli Roth

Roth ha espresso entusiasmo per questo progetto, affermando che l’idea di “Ice Cream Man” lo accompagna da molto tempo, ma che in passato nessuno era disposto a realizzarla. Ora, con la libertà creativa offerta dalla sua nuova etichetta, il regista è pronto a portare sullo schermo la visione che ha sempre immaginato. “Ice Cream Man è il motivo per cui ho creato The Horror Section: per realizzare film horror senza compromessi, che il pubblico non dimenticherà”, ha dichiarato Roth.

Le aspettative dei produttori

I produttori di MCT hanno sottolineato l’unicità dell’esperienza di lavorare con Eli Roth. Questo film rappresenta il suo primo progetto indipendente originale dopo quasi un decennio, e sono convinti che “Ice Cream Man” possa segnare l’inizio di un nuovo grande franchise horror, con un forte potenziale commerciale. Con una trama intrigante e un regista di talento al timone, le aspettative per il film sono elevate, e i fan del genere horror attendono con ansia di vedere cosa ha in serbo Eli Roth.

