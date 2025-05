Barry Keoghan racconta l’incontro emozionante con Ringo Starr per il biopic sui Beatles

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

In un’intervista recente al Jimmy Kimmel Show, l’attore irlandese Barry Keoghan ha condiviso la sua esperienza unica e carica di emozione nel conoscere Ringo Starr, il leggendario batterista dei Beatles. Questo incontro è avvenuto nell’ambito della preparazione per un atteso biopic dedicato alla storica band britannica, diretto da Sam Mendes. La rivelazione di Keoghan offre uno sguardo interessante sull’importanza di questo progetto e sull’impatto che ha avuto su di lui.

L’emozione di un incontro storico

Durante l’intervista, Barry Keoghan ha descritto il suo stato d’animo prima di incontrare Ringo Starr. “Ero talmente in soggezione che non riuscivo nemmeno a guardarlo in faccia,” ha confessato l’attore. Questo sentimento di rispetto e ammirazione è comprensibile, considerando l’eredità musicale dei Beatles, che ha influenzato generazioni di artisti e fan. Keoghan ha sottolineato quanto sia stata surreale l’esperienza di trovarsi di fronte a uno dei membri di una band che ha segnato la storia della musica. “Cresciamo tutti con la musica dei Beatles, ma trovarsi davanti a uno di loro è un’altra cosa,” ha aggiunto, evidenziando l’importanza di questo incontro nella sua carriera.

Un momento musicale condiviso

Un momento particolarmente memorabile dell’incontro è stato quando Ringo Starr ha invitato Barry Keoghan a suonare la batteria. “Mi ha chiesto di suonare,” ha raccontato Keoghan, “ma io non stavo per suonare la batteria davanti a Ringo, è successo in modo naturale.” Questo episodio non solo ha reso l’incontro ancora più speciale, ma ha anche dimostrato la spontaneità e la passione per la musica che entrambi condividono. La possibilità di suonare insieme a una leggenda come Starr è un’esperienza che pochi possono vantare e che sicuramente rimarrà impressa nella memoria di Keoghan.

Il progetto cinematografico di Sam Mendes

Il biopic sui Beatles, diretto da Sam Mendes, è stato annunciato per la prima volta nel febbraio 2024. Mendes ha rivelato l’intenzione di realizzare quattro film intrecciati che esploreranno la vita e la carriera della band. A marzo 2025, durante il CinemaCon, sono stati confermati i protagonisti: Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Joseph Quinn nel ruolo di George Harrison e Harris Dickinson nel ruolo di John Lennon. Barry Keoghan, che ha già dimostrato il suo talento in film come “Gli spiriti dell’isola” e “Saltburn”, si unisce a questo cast di alto profilo, aumentando le aspettative per il progetto.

La carriera di Barry Keoghan

Oltre al suo coinvolgimento nel biopic sui Beatles, Barry Keoghan è attualmente in promozione per il suo ultimo film, “Hurry Up Tomorrow”, che uscirà nei cinema a metà maggio. In questo film, l’attore recita al fianco di Jenna Ortega e Abel Tesfaye, continuando a costruire una carriera che ha già visto ruoli significativi in opere come “Dunkirk” ed “Eternals”. La versatilità di Keoghan come attore lo ha reso uno dei volti più interessanti del panorama cinematografico contemporaneo, e il suo impegno nel progetto sui Beatles rappresenta un ulteriore passo nella sua crescita artistica.

Il biopic sui Beatles, previsto per la primavera del 2028, promette di essere un evento cinematografico di grande rilevanza, e l’incontro tra Barry Keoghan e Ringo Starr rappresenta solo una delle tante storie affascinanti che emergeranno da questo progetto.

