Fallout: la seconda stagione si avvicina, riprese concluse e attesa per il ritorno su Prime Video

La serie Fallout, che ha già conquistato il pubblico e la critica con la sua prima stagione, è pronta a tornare con nuovi episodi. Nonostante Amazon non abbia ancora comunicato una data ufficiale di uscita, le notizie provenienti dal set sono incoraggianti. Ella Purnell, protagonista della serie, ha recentemente annunciato che le riprese della seconda stagione sono terminate, alimentando l’attesa dei fan.

Le riprese della seconda stagione sono concluse

Ella Purnell, che interpreta Lucy, ha condiviso un aggiornamento significativo attraverso un post su Instagram, in cui ha pubblicato una foto insieme a Kyle MacLachlan, che nella serie interpreta suo padre Hank. Le riprese, iniziate a novembre, si sono protratte per diversi mesi e ora il progetto entra nella fase di post-produzione. Se il programma seguirà le tempistiche della stagione d’esordio, i nuovi episodi potrebbero debuttare su Prime Video tra la primavera e l’estate del 2026.

La trama della nuova stagione

La seconda stagione di Fallout riprenderà dagli eventi drammatici del finale della prima stagione, ambientato all’Osservatorio Griffith. Qui, i destini dei tre protagonisti, Lucy, Maximus della Confraternita d’Acciaio e il Ghoul, Cooper Howard , si intrecciano in una caccia a Moldaver e alla rivoluzionaria tecnologia di fusione fredda, che si trova nel cervello del misterioso Siggi Wilzig .

Lucy, in particolare, si troverà a fronteggiare rivelazioni scioccanti riguardo a suo padre Hank. L’uomo che aveva cercato di salvare si rivela ben diverso da come lo immaginava. Dopo l’arrivo degli altri personaggi, Hank riesce a fuggire indossando una possente armatura atomica, diretto verso una meta leggendaria per i fan del franchise: New Vegas.

La caccia e le nuove dinamiche

La nuova stagione non si limiterà a seguire la caccia di Lucy e del Ghoul alle tracce di Hank, ma esplorerà anche l’impatto che i protagonisti avranno su un mondo complesso come quello di Fallout. Entrambi i personaggi sono spinti dalla necessità di ottenere risposte e di chiudere i conti con il loro passato, il che aggiunge una dimensione emotiva alla trama.

Todd Howard, il noto game director della saga videoludica, ha rassicurato i fan sul fatto che la nuova stagione manterrà lo spirito libero e aperto che ha reso Fallout: New Vegas uno dei capitoli più apprezzati della serie. Con le riprese concluse, l’attenzione si sposta ora sull’annuncio ufficiale della data di uscita, mentre i fan si preparano a tornare nella Zona Contaminata nel 2026.

