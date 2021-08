Impeachment: American Crime Story: pubblicato il primo poster della serie

“Impeachment: American Crime Story” è la serie tratta dello scandalo sessuale che ha fermato un paese.

“Impeachment: American Crime Story”, lo scandalo che coinvolse il presidente Clinton

FX ha pubblicato il primo poster di “Impeachment: American Crime Story”, la prossima serie di Ryan Murphy. La stagione successiva di “American Crime Story” esplorerà il processo di impeachment di Bill Clinton e con il primo poster pubblicato si prende in giro Beanie Feldstein che vestirà il ruolo di Monica Lewinsky.

Il processo di impeachment di Clinton è uno degli affari più controversi della recente storia americana. Sufficiente per attirare molta attenzione del pubblico sulla serie. Tuttavia, la precedente stagione di “American Crime Story” ha già dimostrato che la serie può affrontare argomenti delicati con una cura sufficiente per rendere l’antologia sia coinvolgente che rispettosa. Quindi non c’è da meravigliarsi se le stagioni precedenti hanno vinto l’Emmy per la miglior serie limitata nel 2016 e nel 2018.

American Crime Story: una serie da Emmy

La prima stagione di American Crime Story ha esplorato il processo per omicidio di O. J. Simpson, basato sul libro di Jeffrey Toobin “The Run of His Life: The People v. O. J. Simpson”. Nella seconda invece, basata sul libro di Maureen Orth “Vulgar Favors: Andrew Cunanan”, la serie ha esplorato l’omicidio del designer Gianni Versace. Il terzo capitolo invece sarà anche ispirato da un libro, “Toobin’s A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President”.

Il cast della prossima stagione

Il cast di “Impeachment: American Crime Story” vedrà Sarah Paulson come Linda Tripp, Margo Martindale come Lucianne Goldberg, Annaleigh Ashford come Paula Jones, Clive Owen come Presidente Clinton, Anthony Green come Al Gore, Edie Falco come Hillary Clinton, Billy Eichner come Matt Drudge e Betty Gilpin come Ann Coulter.

La serie sarà presentata in anteprima il 7 settembre, solo su FX.

Francesca Reale

04/08/2021