Impeachment: American Crime Story, il teaser ci rivela Sarah Paulson nei panni di Linda Tripp

“Impeachment: American Crime Story“ con un teaser sappiamo qualcosa di più dei ruoli interpretati dagli attori.

Linda Tripp affronta Monica Lewinsky nel teaser

Un nuovo teaser per “Impeachment: American Crime Story” mostra la trasformazione di Sarah Paulson per interpretare Linda Tripp e il suo testa a testa con Monica Lewinsky di Beanie Feldstein. In una scena tesa che rispecchia la registrazione della vita reale, abbiamo un’inquadratura di Paulson e Feldstein che camminano l’uno verso l’altro mentre la rivelazione della relazione del presidente aumenta di intensità. Entrambe le star hanno un aspetto fantastico e certamente evocano l’aria delle persone che stanno ritraendo.

“Impeachment: American Crime Story” segue la storia che circonda lo scandalo Clinton-Lewinsky alla fine degli anni ’90, che si concluse con il presidente Clinton sottoposto al processo di impeachment. Di recente, la Lewinsky è stata inondata di una luce più positiva, dato che era una stagista alla Casa Bianca e aveva solo 22 anni durante il periodo della relazione. La stessa è una co-produttrice dello show, quindi abbiamo la garanzia di ottenere una versione più fedele di uno degli scandali politici più noti di tutti i tempi. La serie è basata sul libro di Jeffrey Toobin, “A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President”.

Impeachment: American Crime Story, Sarah è Linda Tripp

Paulson interpreterà Tripp, un impiegato del governo federale che ha avuto un importante coinvolgimento nello scandalo come informatore. Ha registrato segretamente le telefonate riservate di Lewinsky sulla sua relazione con il presidente e le ha consegnate al consulente indipendente Kenneth Starr per evitare il processo. Sembra assolutamente perfetta nel teaser, trasformandosi completamente ancora una volta per quella che sarà sicuramente un’altra performance vincitrice di un Emmy. In precedenza ha recitato nella prima stagione di “American Crime Story” di Murphy, “The People v. O. J. Simpson”, nel ruolo di Marcia Clark, e alla fine si è assicurata la sua prima vittoria all’Emmy

Sarah Paulson è affiancata da un cast stellare, tra cui Lewinsky di Feldstein, Clive Owen come Bill Clinton, Margo Martindale come Lucianne Goldberg, Billy Eichner come Matt Drudge, Anthony Green come Al Gore, Edie Falco come Hillary Clinton, Annaleigh Ashford come Paula Jones ed Elizabeth Reaser e Judith Light in ruoli sconosciuti. Cobie Smulders ha firmato per il progetto per interpretare Ann Coulter.

Francesca Reale

12/08/2021