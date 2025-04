Imma Tataranni torna in Rai: il promo di Audiscion sorprende i fan con un’imitazione esilarante

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La notizia del ritorno di Imma Tataranni, il personaggio iconico della serie di Rai Fiction, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. L’amatissima PM di Matera, interpretata da Vanessa Scalera, fa un’apparizione in un nuovo promo del programma comico Audiscion, condotto da Gigi e Ross insieme a Elisabetta Gregoraci. Questa volta, però, il volto di Imma è interpretato da Gabriella Germani, che offre un’interpretazione così convincente da lasciare il pubblico senza parole.

L’imitazione di Gabriella Germani: un tributo a Imma Tataranni

Nel promo di Audiscion, Gabriella Germani si trasforma nella determinata Imma Tataranni, portando sullo schermo un’interpretazione che riesce a catturare l’essenza del personaggio. Con il suo accento materano e il suo sguardo deciso, l’imitatrice riesce a ricreare le sfumature più amate dai telespettatori. La sua abilità nel restituire il tono ironico e le battute fulminanti di Imma Tataranni ha colpito anche i fan più esperti, che non hanno potuto fare a meno di apprezzare il risultato finale.

Il promo, che è stato diffuso in anteprima, non si limita a presentare la nuova Imma, ma include anche una seconda imitatrice che interpreta Diana De Santis, la segretaria del personaggio principale. Questo duetto comico riesce a richiamare le atmosfere e le indagini della serie, creando un momento di pura comicità. La Germani, nei panni di Imma, commenta l’arrivo di Gigi e Ross con una battuta che gioca sul tema del “delitto lampante”, rendendo il tutto ancora più divertente.

Un richiamo affettuoso ai personaggi della serie

Il promo di Audiscion non si limita a presentare l’imitazione di Imma Tataranni, ma include anche un momento di grande affetto per i fan. Infatti, la finta Imma finge di contattare il vice Calogiuri, un altro personaggio molto amato della serie. Questo richiamo ha suscitato l’entusiasmo dei fan più attenti, che hanno apprezzato il riferimento a un personaggio che ha lasciato un segno indelebile nella storia della fiction italiana.

Il promo sarà visibile su Rai 2 e sui canali ufficiali RaiPlay e Instagram nei prossimi giorni, offrendo un’anteprima divertente di ciò che il pubblico potrà aspettarsi dallo show, previsto per lunedì 5 maggio in prima serata. Questo assaggio di comicità non solo intrattiene, ma mantiene alta l’attenzione sulla serie principale, che tornerà con una nuova stagione.

Il successo di Imma Tataranni e l’attesa per la nuova stagione

L’imitazione di Gabriella Germani non è una novità per l’attrice, che ha già dimostrato la sua abilità in altre occasioni. Tuttavia, questa volta ha superato se stessa, ricreando l’universo unico di Imma Tataranni con grande maestria. Il riferimento a Elisabetta Gregoraci come “mente del crimine” aggiunge un ulteriore tocco di ironia alla scenetta, sottolineando il tono autoironico che Audiscion intende trasmettere.

Il ritorno di Imma, anche se solo per pochi minuti, riesce a mantenere vivo l’interesse per la serie. Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, infatti, tornerà ufficialmente con una nuova stagione, come confermato da Rai Fiction. Il successo del promo dimostra che l’affetto per il personaggio non è diminuito, anzi, Imma è diventata un’icona della televisione italiana contemporanea.

Ogni notizia riguardante Imma Tataranni genera immediatamente un forte interesse online, e il piccolo “ritorno” su Rai 2 è la prova che la forza di un personaggio può trascendere la trama ufficiale. L’attesa per la nuova stagione si preannuncia carica di emozioni, e Audiscion si propone come una delle novità più fresche del palinsesto Rai per la primavera 2025. La comicità, l’ironia e il talento degli imitatori saranno gli ingredienti principali di uno show che mira a conquistare il pubblico, mentre i fan di Imma Tataranni possono godere di questa “pillola” comica, un regalo che fa sorridere e accresce l’attesa per il grande ritorno.

