Ilary Blasi torna alla conduzione di Battiti Live con Alvin: tutte le novità per il 2025

Il mondo della televisione italiana si prepara a un’estate ricca di musica e spettacolo con il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione di Battiti Live. Dopo un periodo di riflessione e un’esperienza non del tutto positiva con il programma The Couple, la conduttrice romana è stata ufficialmente riconfermata per guidare la manifestazione canora, affiancata dal suo fidato collega Alvin. La nuova edizione promette di portare sul palco artisti di fama e location suggestive in Puglia.

Il ritorno di Ilary Blasi a Battiti Live

Dopo la chiusura anticipata di The Couple, un reality game che non ha riscosso il successo sperato, Ilary Blasi si prepara a tornare in una delle sue vesti più amate: quella di conduttrice di Battiti Live. La manifestazione, che ha visto la Blasi al timone per la prima volta lo scorso anno, si svolgerà in diverse località pugliesi e avrà inizio il 7 luglio 2025. La scelta di confermare Ilary è stata ben accolta da Mediaset, che ha riconosciuto il suo impegno e la sua professionalità, nonostante le difficoltà incontrate con il programma precedente.

Ilary Blasi, 44 anni, ha costruito la sua carriera nel panorama televisivo italiano, diventando un volto noto e apprezzato dal pubblico. La sua riconferma alla guida di Battiti Live rappresenta un segnale di fiducia da parte della rete, che ha deciso di puntare su di lei per la conduzione di un evento musicale che ha già riscosso successo negli anni passati.

Le location e gli artisti di Battiti Live 2025

Battiti Live 2025 si svolgerà in diverse piazze della Puglia, dove la musica estiva risuonerà tra le bellezze naturali e culturali della regione. Tra le città che ospiteranno l’evento ci sono Bari, Taranto, Ostuni, Trani, Manfredonia e Gallipoli, pronte ad accogliere artisti di fama e giovani talenti. Il programma prevede cinque puntate, che si svolgeranno in diverse date, con la possibilità di ulteriori sorprese legate al cast.

Le prime registrazioni sono già iniziate, coinvolgendo artisti come Annalisa, che presenterà la sua nuova hit “Maschio”, e Gigi D’Alessio. Anche se i dettagli sul cast completo rimangono top secret, è atteso un mix di nomi noti e talenti emergenti, tra cui alcuni provenienti dall’ultima edizione di Amici. La presenza di Rebecca Staffelli, che lo scorso anno ha intrattenuto il pubblico con le sue interviste, è ancora incerta.

Ilary Blasi e la sua passione per la musica

La conduzione di Battiti Live rappresenta per Ilary Blasi un’opportunità per esprimere la sua passione per la musica e il divertimento. La conduttrice ha dichiarato in passato di apprezzare l’atmosfera gioiosa che si crea durante le puntate, dove la musica diventa un elemento di condivisione e svago. “È bello perché la musica è divertente, gioiosa. Lavori, sì, ma alla fine ascolti canzoni!”, ha affermato, sottolineando l’importanza dell’interazione con gli artisti e il divertimento che si vive dietro le quinte.

Ilary è anche un’appassionata di musica, ascoltando artisti come Zucchero e condividendo momenti musicali con i suoi figli, Cristian, Chanel e Isabel. Questa connessione personale con la musica rende la sua conduzione ancora più autentica e coinvolgente, creando un legame speciale con il pubblico e gli artisti sul palco.

Con l’avvicinarsi dell’estate, l’attesa per Battiti Live cresce, promettendo di portare un mix di emozioni, musica e divertimento, con Ilary Blasi e Alvin pronti a guidare il pubblico in un viaggio indimenticabile attraverso le note dell’estate.

