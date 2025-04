Ilary Blasi riporta in scena The Couple: colpi di scena e nuove eliminazioni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La trasmissione di Canale 5, The Couple, è tornata in onda lunedì 28 aprile, dopo una pausa dovuta al lutto per la scomparsa di Papa Francesco. In questa nuova puntata, condotta da Ilary Blasi, i telespettatori hanno assistito a una serata ricca di emozioni e sorprese, con la prima eliminazione ufficiale del reality che ha scosso gli equilibri tra i concorrenti.

La sfida al televoto e l’eliminazione delle ex veline

Nel corso della serata, le coppie in gara hanno affrontato la sfida al televoto, con Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco da una parte, e Thais Wiggers ed Elena Barolo dall’altra. La tensione è aumentata man mano che i concorrenti attendevano il verdetto finale. Alla fine, le due ex veline hanno dovuto lasciare il gioco, segnando un momento di grande impatto emotivo per il pubblico e per i partecipanti. La loro eliminazione ha rappresentato un cambiamento significativo nel corso del reality, lasciando gli altri concorrenti a riflettere sulle proprie strategie e alleanze.

Le sorelle Boccoli trionfano con astuzia e strategia

Il titolo di coppia vincitrice della puntata è andato alle sorelle Boccoli, che hanno dimostrato di avere una strategia vincente. Grazie a prove superate con successo, sono riuscite a ottenere ben sette chiavi, posizionandosi così al di sopra delle altre coppie in gara. Una mossa decisiva è stata la scelta di sottrarre una chiave sia ad Antonino e Andrea che a Jasmine e Pierangelo, per mantenere un equilibrio tra i concorrenti. Questa strategia ha rivelato la loro abilità nel manovrare le dinamiche del gioco, un elemento cruciale in un reality dove le alleanze possono cambiare rapidamente.

Le nomination e le prossime sfide al televoto

Come da tradizione, la puntata ha visto anche le nomination, che hanno delineato il quadro dei prossimi sfidanti al televoto. Le sorelle Boccoli, essendo le vincitrici, hanno avuto il potere di votare e hanno scelto di nominare i fratelli Mileto e Laura e Giorgia. Le altre coppie, invece, hanno partecipato a un intricato gioco di voti, portando a una situazione complessa. Alla fine, i concorrenti più nominati sono risultati essere Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, insieme a Lucia e Irma Testa. Questo scenario ha creato aspettative per le prossime puntate, con il pubblico curioso di vedere come si evolveranno le dinamiche tra i partecipanti.

La puntata di ieri ha dimostrato ancora una volta come The Couple riesca a mantenere alta l’attenzione dei telespettatori, mescolando emozioni, strategie e colpi di scena. Con le nuove eliminazioni e le nomination, il reality continua a offrire momenti di grande intrattenimento e suspense.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!