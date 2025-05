Ilary Blasi e il reality The Couple: chiusura anticipata in vista?

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality show “The Couple“, condotto da Ilary Blasi, sembra essere destinato a chiudere i battenti prima del previsto. Nonostante le aspettative iniziali, il programma ha faticato a conquistare il pubblico, portando a speculazioni sul suo futuro. Con la stagione televisiva di Mediaset già segnata da risultati deludenti, la situazione del reality si fa sempre più critica. I concorrenti stessi hanno iniziato a esprimere preoccupazioni riguardo alla possibile conclusione anticipata del format.

I concorrenti parlano: l’aria di rassegnazione

Nell’ultima puntata andata in onda, Ilary Blasi non ha affrontato direttamente la questione della chiusura anticipata, ma tra i concorrenti si percepisce un clima di attesa e rassegnazione. Durante le riprese, sono emerse dichiarazioni che lasciano intendere che il programma, inizialmente previsto per otto puntate, potrebbe terminare prima.

Pierangelo Greco ha sollevato interrogativi sulla programmazione, chiedendo se la prossima puntata si terrà di domenica e quanti episodi manchino alla finale. Stefano Oradei ha risposto con un’ipotesi, suggerendo che il programma potrebbe chiudere una settimana prima del previsto. Manila Nazzaro ha espresso la sua opinione, affermando che probabilmente sarà comunicato tutto durante la diretta di domenica, lamentando anche l’eliminazione dei fratelli Mileto, Danilo e Fabrizio, che non hanno avuto modo di raccontare la loro storia.

Laura Maddaloni, cercando di non farsi sentire, ha accennato a commenti che confermerebbero la fine imminente del programma. Antonino Spinalbese ha condiviso la sua percezione, affermando che rimangono solo due settimane, un tempo significativamente ridotto rispetto a quanto inizialmente previsto.

Il montepremi da un milione di euro: un motivo per continuare

Fanpage ha riportato che, nonostante le voci di una chiusura immediata, Mediaset non ha intenzione di interrompere il programma senza una conclusione. Il motivo principale è il montepremi di un milione di euro, che rappresenta un incentivo a mantenere il reality in onda, anche se in forma ridotta. La testata ha suggerito che il programma potrebbe continuare per altre due o tre puntate, permettendo così di dare una conclusione al format.

La situazione attuale ha sollevato interrogativi su quando e come Ilary Blasi comunicherà ufficialmente l’anticipo della finale. Gli ascolti della puntata del 4 maggio, che hanno registrato solo 951.000 spettatori e un modesto 7,65% di share, potrebbero influenzare le decisioni dei vertici di Cologno Monzese. Sarà interessante vedere se il programma avrà una seconda possibilità o se la chiusura sarà definitiva.

