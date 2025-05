Ilary Blasi chiude in anticipo il reality “The Couple”: ecco perché

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il reality show “The Couple – Una Vittoria per Due“, condotto da Ilary Blasi, ha deciso di terminare la sua avventura con tre settimane di anticipo rispetto al programma originale. Inizialmente previsto per otto puntate, il format si concluderà domenica 11 maggio, trasformando quella che doveva essere una semplice tappa intermedia in una finale di stagione. Scopriamo le ragioni di questa decisione e i dettagli sui concorrenti rimasti in gara.

Un finale anticipato: i motivi della chiusura

La decisione di chiudere “The Couple” prima del previsto è stata influenzata da ascolti deludenti. La puntata andata in onda domenica scorsa ha registrato meno di un milione di telespettatori, con uno share del 7,7%. Questi dati sono stati addirittura inferiori a quelli che hanno portato alla cancellazione di “La Talpa” all’inizio della stagione. Le critiche si sono moltiplicate, con analisi che hanno messo in discussione il format del programma, considerato poco originale e privo di ritmo.

Inoltre, l’ambientazione del reality è stata paragonata a quella del “Grande Fratello“, suscitando ulteriori polemiche. Alcuni esperti del settore hanno suggerito che un lancio in autunno avrebbe potuto portare a risultati migliori. Un altro aspetto che ha sollevato perplessità è stato il cast, ritenuto meno incisivo rispetto a quello dell'”Isola dei Famosi 2025“, che si prepara a debuttare il 7 maggio con una selezione di concorrenti più forte e variegata.

I concorrenti in gara e le dinamiche finali

Nonostante la chiusura anticipata, il gioco continua fino all’epilogo. Attualmente, sono ancora in corsa per il montepremi di 1 milione di euro le seguenti coppie: le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, gli amici Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco, i papà single Antonio Spinalbese e Andrea Tabanelli, la coppia Manila Nazzaro e Stefano Oradei, e le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa.

Tra i concorrenti, Spinalbese e Tabanelli, insieme a Carrisi e Greco, hanno recentemente ottenuto l’immunità, guadagnandosi il favore del pubblico. Tuttavia, la situazione è tesa per Spinalbese e Tabanelli, così come per Nazzaro e Oradei, che si trovano a rischio eliminazione. La nomination potrebbe cambiare le sorti del programma all’ultimo minuto, rendendo l’epilogo ancora più incerto.

La data di chiusura e le aspettative per il futuro

La quinta e ultima puntata di “The Couple – Una Vittoria per Due” andrà in onda il 11 maggio, segnando la conclusione di un’esperienza che ha suscitato opinioni contrastanti. Con il sipario che si chiude, resta da vedere come il pubblico reagirà a questa chiusura anticipata e quali saranno le conseguenze per i concorrenti rimasti in gara. La sfida finale promette di essere avvincente, nonostante le difficoltà riscontrate dal programma nel corso della sua breve vita.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!