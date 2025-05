Il western del 1972 “Si può fare… amigo” con Bud Spencer arriva in alta definizione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Si può fare… amigo“, un classico del cinema italiano del 1972, torna a far parlare di sé grazie al suo debutto in home video in alta definizione. Mustang Entertainment ha reso possibile questo restauro, permettendo agli appassionati di rivivere le avventure di Bud Spencer, che in questa pellicola si presenta in una versione solista, senza il consueto compagno Terence Hill. Il film, diretto da Maurizio Lucidi, si distingue per le sue tipiche scazzottate e per la presenza di un cast di attori di spicco, tra cui Jack Palance.

La trama di si può fare… amigo

In “Si può fare… amigo“, Bud Spencer interpreta Hiram Coburn, un vagabondo burbero ma dal cuore d’oro, costantemente inseguito da Sonny Bronston, interpretato da Jack Palance. La trama ruota attorno al tentativo di Bronston di costringere Coburn a sposare sua sorella, accusandolo di averla sedotta e abbandonata. Durante la sua fuga, Coburn incontra Chip Anderson, un giovane ragazzo interpretato da Renato Cestiè, a cui viene affidato dal nonno morente. Il ragazzo deve recuperare un’eredità legata a una casa apparentemente abbandonata, che nasconde una sorpresa in grado di portare ricchezza, attirando anche l’attenzione di malviventi locali.

Il film mantiene il registro tipico del western comico, con battute esilaranti e scazzottate spettacolari. Un elemento distintivo è il modo in cui Coburn si prepara prima di ogni combattimento, indossando i suoi occhiali, un gesto che aggiunge un tocco di umorismo alla narrazione.

La qualità del restauro e del blu-ray

Il blu-ray di “Si può fare… amigo” offre un’esperienza visiva di alta qualità grazie a un restauro 4K effettuato a partire da una scansione video da negativo 35mm e una scansione audio da negativo colonna 35mm. Le lavorazioni sono state realizzate nel 2020 presso il laboratorio Laser Digital Film, in collaborazione con RTI – Mediaset e Infinity+. Sebbene i primi minuti del film presentino una grana grossa e segni di usura, la qualità dell’immagine migliora notevolmente dopo i titoli di testa. Il restauro rivela un quadro più pulito, con colori saturi e brillanti, e una grana più leggera e naturale, rendendo il film visivamente accattivante.

L’audio e gli extra del blu-ray

Dal punto di vista audio, il blu-ray presenta un DTS HD 2.0 che si distingue per la pulizia e il timbro dei dialoghi, evitando la secchezza tipica di produzioni più datate. Sebbene la spazialità non sia particolarmente soddisfacente, gli effetti sonori e le sparatorie risultano comunque coinvolgenti. La colonna sonora, firmata da Luis Bacalov, arricchisce ulteriormente l’esperienza di visione, con un suono caldo e avvolgente.

Tra gli extra del blu-ray, oltre al trailer del film, spicca il contributo di Lorenzo De Luca, scrittore e sceneggiatore che ha lavorato con Bud Spencer. In un’intervista di 14 minuti, De Luca condivide aneddoti interessanti sul suo rapporto con l’attore, offrendo uno sguardo affascinante sulla storia di amicizia e collaborazione che ha caratterizzato la carriera di Spencer.

“Si può fare… amigo” si presenta quindi come un’opera che, grazie a questo restauro, può essere apprezzata in una nuova luce, mantenendo intatto il suo fascino e la sua comicità, e confermandosi un cult del cinema italiano.

